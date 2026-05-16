Kiderült, ki felel majd a hazai vízügyekért

Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter újabb államtitkárt jelentett be a tárcájánál. Közösségi oldaláról kiderült, hogy a jövőben Kelemen Ágnes környezetgazdász felel majd államtitkárként a vízügyért és a klímapolitikáért.

Gajdos posztjából kiderült, hogy az államtitkár negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását. „A magyar államigazgatásban, az Európai Bizottságnál, a versenyszférában és a civil szektorban szerzett sokoldalú gyakorlata a biztosíték a hazai klímastratégia megerősítésére” – sorolta a miniszter.