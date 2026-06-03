Mozgás van a Fidesz háza táján – Navracsics Tiborra is fontos feladatok várnak

A Védvonal megalakulása után Orbán Viktor pártelnök további szakmai érdekvédelmi és munkacsoportokat is létrehoz a Fidesz megújítása érdekében. Jelenleg is zajlik a biztonságpolitikai műhely felépítése Vidoven Árpád – aki 2019-től pedig a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkáraként tevékenykedett – irányításával – közölte Havasi Bertalan, a volt kormányfő sajtófőnöke a Telex megkeresésére.

De a sor itt még nem ér véget. Havasi a lap érdeklődésére hozzátette, hogy