Mozgás van a Fidesz háza táján – Navracsics Tiborra is fontos feladatok várnak

Visszatért Navracsics Tibor, üzent a vidékfejlesztési miniszternek
A korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter helyreigazította Lőrincz Viktóriát.
Havasi Bertalan sajtófőnök tájékoztatása szerint a volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter vezeti a Fidesz önkormányzati kabinetjét. De komoly munka vár Bóka Jánosra és Vidoven Árpádra is.
A Védvonal megalakulása után Orbán Viktor pártelnök további szakmai érdekvédelmi és munkacsoportokat is létrehoz a Fidesz megújítása érdekében. Jelenleg is zajlik a biztonságpolitikai műhely felépítése Vidoven Árpád – aki 2019-től pedig a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkáraként tevékenykedett – irányításával – közölte Havasi Bertalan, a volt kormányfő sajtófőnöke a Telex megkeresésére.
De a sor itt még nem ér véget. Havasi a lap érdeklődésére hozzátette, hogy
az önkormányzati kabinet újraalapítása, élén Navracsics Tiborral, már megtörtént. Hamarosan létrejön a Fidesz Európa Klubja is, amin pedig Bóka János dolgozik”
– ismertette a sajtófőnök.
A lap Védvonal kapcsán idézte Kocsis Máté tájékoztatását. A frakcióvezető-helyettes elmondta, hogy a szervezet feladata az lesz, hogy
megvédje a Fidesz támogatóit „a véleményük miatt elszenvedett erőszaktól és az állami túlkapásoktól”.
De arra is rámutattak, hogy Navracsics Tibor, korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter az április 12-ei országgyűlési választás után minden korábbi Facebook-posztját törölte, kedden azonban újra aktiválta magát a közösségi oldalon, ami alapján úgy tűnik, fontos szerepet szán neki Orbán Viktor a Fidesz újjászervezésében – vélekedett a Telex.
Utóbbi megállapításukat az is alátámasztja, hogy az egykori tárcavezető azóta több kritikával illette Lőrincz Viktória területfejlesztési minisztert, mondván rosszul gondolkodik a polgármesterek munkájáról, ugyanis minden polgármester 0-24 órában polgármester. „Ilyen szemlélettel mindenesetre nehéz lesz jó kapcsolatokat kialakítani az önkormányzatokkal!” – fogalmazott.
Majd szerdai posztjában a polgármesterek fizetése mellett emelt szót. Navracsics Tibor hangsúlyozta, hogy a településvezetők megérdemlik azt, hogy rendes, versenyképes fizetést kapjanak, és „ne állhasson ismét elő az a helyzet, mint ami a polgármesteri bérek emelése előtt sok helyen előfordult, hogy egy vezető politikus, orvos vagy intézményvezető többet keres a település polgármesterénél” – idézte fel az évekkel ezelőtti állapotokat.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor
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