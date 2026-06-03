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havasi bertalan bóka jános navracsics tibor fidesz önkormányzat Európai Unió miniszter orbán viktor

Mozgás van a Fidesz háza táján – Navracsics Tiborra is fontos feladatok várnak

2026. június 03. 12:52

Havasi Bertalan sajtófőnök tájékoztatása szerint a volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter vezeti a Fidesz önkormányzati kabinetjét. De komoly munka vár Bóka Jánosra és Vidoven Árpádra is.

2026. június 03. 12:52
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A Védvonal megalakulása után Orbán Viktor pártelnök további szakmai érdekvédelmi és munkacsoportokat is létrehoz a Fidesz megújítása érdekében. Jelenleg is zajlik a biztonságpolitikai műhely felépítése Vidoven Árpád – aki 2019-től pedig a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkáraként tevékenykedett – irányításával – közölte Havasi Bertalan, a volt kormányfő sajtófőnöke a Telex megkeresésére.

De a sor itt még nem ér véget. Havasi a lap érdeklődésére hozzátette, hogy 

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az önkormányzati kabinet újraalapítása, élén Navracsics Tiborral, már megtörtént. Hamarosan létrejön a Fidesz Európa Klubja is, amin pedig Bóka János dolgozik”

– ismertette a sajtófőnök.

Fontos szerep várhat Navracsics Tiborra

A lap Védvonal kapcsán idézte Kocsis Máté tájékoztatását. A frakcióvezető-helyettes elmondta, hogy a szervezet feladata az lesz, hogy 

megvédje a Fidesz támogatóit „a véleményük miatt elszenvedett erőszaktól és az állami túlkapásoktól”.

De arra is rámutattak, hogy Navracsics Tibor, korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter az április 12-ei országgyűlési választás után minden korábbi Facebook-posztját törölte, kedden azonban újra aktiválta magát a közösségi oldalon, ami alapján úgy tűnik, fontos szerepet szán neki Orbán Viktor a Fidesz újjászervezésében – vélekedett a Telex.

Utóbbi megállapításukat az is alátámasztja, hogy az egykori tárcavezető azóta több kritikával illette Lőrincz Viktória területfejlesztési minisztert, mondván rosszul gondolkodik a polgármesterek munkájáról, ugyanis minden polgármester 0-24 órában polgármester. „Ilyen szemlélettel mindenesetre nehéz lesz jó kapcsolatokat kialakítani az önkormányzatokkal!” – fogalmazott. 

Majd szerdai posztjában a polgármesterek fizetése mellett emelt szót. Navracsics Tibor hangsúlyozta, hogy a településvezetők megérdemlik azt, hogy rendes, versenyképes fizetést kapjanak, és „ne állhasson ismét elő az a helyzet, mint ami a polgármesteri bérek emelése előtt sok helyen előfordult, hogy egy vezető politikus, orvos vagy intézményvezető többet keres a település polgármesterénél” – idézte fel az évekkel ezelőtti állapotokat.

Nyitókép: MTI/Katona Tibor
 

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Összesen 24 komment

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Hedvig58
2026. június 03. 16:21
Nem szeretem a se hús se hal embereket. Ha Navrasics Tibor szervez újra bármit a Fideszben, akkor a Fidesz balra fog tolódni, úgy jár mint az Európai Néppárt. Eddig is az volt a baj a Fidesszel, hogy a bal és liberális nagyszülők, szülők gyermekeit, unokáit futtatta, nem igazán a jobboldali konzervativ emberek mellett állt, nekem már eddig is túl engedékeny volt, alkudozott a baloldallal. Ennek meg is lett az eredménye, lásd Varga Judit, Magyar Péter. Rengeteg tisztességes, tényleg jobboldali család tehetséges gyermeke labdába sem rúgott. . Navrasics Tiborral ez helyzet csak romlani fog. Lehet hogy a nyugat jobban elfogadja majd ezt a pártot, de én nem. Szeretnék már végre egy igazán magyar jobboldali pártot, mely tényleg a jobboldali kisember, a magyar vidék, és Magyarország érdekeit képviseli, mely szigorúan csak magyar jobboldal véleményét meghallgatva, egyenesen haladva kormányoz. Nem bazsalyog, nem egyezkedik a baloldallal, kiáll a jobboldali emberekért, az érdeküket képviseli.
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Dixtroy
2026. június 03. 16:21
"Orbán Viktor pártelnök további szakmai érdekvédelmi és munkacsoportokat is létrehoz a Fidesz megújítása érdekében" A megújítás szónak komcsi íze van, nem használnám. Sokkal jobb lenne a modernizálás szót használni, hiszen erről van szó, az új eszközök kínálta közösségi tereken megjelenésről.
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reepcze-2
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2026. június 03. 16:07 Szerkesztve
Az lesz szép, amikor az összes gerinctelen, bütyökre szavazó kirúgott majd a Védvonalnál kuncsorog segítségért. Mert azokból simán kinézem.
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gullwing
2026. június 03. 16:00
Lőrincz egy ostoba tiszaszar aki 7 év alatt egy ügyvédi szakvizsgát sem volt képes lerakni... Egy 2300 lelkes településen képviselő... EGY senki, mint a tiszaszarok nagy része...
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