Megtudtuk, miket kiabált Hegedűs Zsolt az ellenzéki politikusoknak (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a hétfői parlamenti ülésnapon a képviselők a szívhangrendeletről is vitáztak. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternél azután „szakadt el a cérna”, hogy Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője arról kérdezte arról kérdezte, hogy a kormány továbbra is támogatja-e a rendelet alkalmazását, amely lehetővé teszi a magzati szívhang meghallgatását.

Hegedűs még a padsorok között állva úgy fogalmazott, hogy a korábban bevezetett szabályozás egy „szívtelen szívhangrendelet”, amely szerinte nem érte el a célját.