vita rétvári bence hegedűs zsolt máthé zsuzsa képviselő szívhangrendelet parlament miniszter

Megtudtuk, miket kiabált Hegedűs Zsolt az ellenzéki politikusoknak (VIDEÓ)

2026. június 02. 14:32

A miniszternél a szívhangrendelet vitájakor szakadt el a cérna.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a hétfői parlamenti ülésnapon a képviselők a szívhangrendeletről is vitáztak. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternél azután „szakadt el a cérna”, hogy Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője arról kérdezte arról kérdezte, hogy a kormány továbbra is támogatja-e a rendelet alkalmazását, amely lehetővé teszi a magzati szívhang meghallgatását.

Hegedűs még a padsorok között állva úgy fogalmazott, hogy a korábban bevezetett szabályozás egy „szívtelen szívhangrendelet”, amely szerinte nem érte el a célját. 

Majd a Fidesz–KDNP képviselőit „farizeusoknak” nevezte, mondván, hazugságra épülő intézkedésekkel nem lehet életeket menteni.

A tárcavezető azonban még a helyére visszaülve is hevesen gesztikulált, és ujjal mutogatott többek között Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezetőre is.

A KDNP parlamenti frakciójánál utánaérdeklődtünk annak, hogy Hegedűs Zsolt mit mondott pontosan, mikor mutogatott az ellenzéki padsorok felé. Megtudtuk, hogy a „farizeusok” jelzőt eredetileg Novák Elődnek, a Mi Hazánk képviselőjének címezte először, aki a miniszter felszólalása közben ugyanezt használta a Tisza-frakcióra.

Miután pedig kikapcsolták Hegedűs mikrofonját, azzal támadta az ellenzéki képviselőket a helyén ülve, hogy szakmaiatlan döntést hoztak egyeztetés nélkül a szívhangrendelet kapcsán, ő pedig azért került a parlamentbe, hogy 

„harcoljon” a Fidesz-KDNP-sek ellen.

Az idézett jeleneteket alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
coyote-0
2026. június 02. 14:57
Ez a dancing monkey?
ittésmost
2026. június 02. 14:56
"ő pedig azért került a parlamentbe, hogy „harcoljon” a Fidesz-KDNP-sek ellen." Tényleg????? Csak a bosszú?? Azt hittük, azért vagytok ott, hogy az édes hazánkat igaz, keresztény úton vezessétek!
vakiki
2026. június 02. 14:55
Ez egy hülye! Azért került a parlamentbe, hogy harcoljon a Fidesz-KDNP ellen? Puskája van már? Oszt az egészségügyi tárcával mi lesz? Nem azt kéne vezetni? Hol táncol, hol harcol? Nem lesz ez így jó! Lelökni se kell a saját magát piedesztálra emelt lényt, lemászott róla ő maga. Ezek mind betegek!
hakapeszim
2026. június 02. 14:52
Idegállapotba került a táncos komikus Zsolti bácsi. Indítványozom, hogy Hegedűst tendenciózusan hívjuk Zsolti bácsinak - nyaljon vissza a fagyi. Önmagában semmi sértő, vádló nincs benne.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!