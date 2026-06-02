Megtudtuk, miket kiabált Hegedűs Zsolt az ellenzéki politikusoknak (VIDEÓ)

Elszakadt a cérna az egészségügyi miniszternél: a szívhangrendeletről kérdezték Hegedűs Zsoltot (VIDEÓ)
Magyar Péterhez hasonlóan az egészségügyi miniszter sem tudott higgadtan válaszolni az ellenzék kérdésére.
A miniszternél a szívhangrendelet vitájakor szakadt el a cérna.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a hétfői parlamenti ülésnapon a képviselők a szívhangrendeletről is vitáztak. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternél azután „szakadt el a cérna”, hogy Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője arról kérdezte arról kérdezte, hogy a kormány továbbra is támogatja-e a rendelet alkalmazását, amely lehetővé teszi a magzati szívhang meghallgatását.
Hegedűs még a padsorok között állva úgy fogalmazott, hogy a korábban bevezetett szabályozás egy „szívtelen szívhangrendelet”, amely szerinte nem érte el a célját.
Majd a Fidesz–KDNP képviselőit „farizeusoknak” nevezte, mondván, hazugságra épülő intézkedésekkel nem lehet életeket menteni.
A tárcavezető azonban még a helyére visszaülve is hevesen gesztikulált, és ujjal mutogatott többek között Rétvári Bence KDNP-s frakcióvezetőre is.
A KDNP parlamenti frakciójánál utánaérdeklődtünk annak, hogy Hegedűs Zsolt mit mondott pontosan, mikor mutogatott az ellenzéki padsorok felé. Megtudtuk, hogy a „farizeusok” jelzőt eredetileg Novák Elődnek, a Mi Hazánk képviselőjének címezte először, aki a miniszter felszólalása közben ugyanezt használta a Tisza-frakcióra.
Miután pedig kikapcsolták Hegedűs mikrofonját, azzal támadta az ellenzéki képviselőket a helyén ülve, hogy szakmaiatlan döntést hoztak egyeztetés nélkül a szívhangrendelet kapcsán, ő pedig azért került a parlamentbe, hogy
„harcoljon” a Fidesz-KDNP-sek ellen.
Az idézett jeleneteket alább tekintheti meg:
Nyitókép: Képernyőfotó