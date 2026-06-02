Beváltotta az ígéretét Putyin: tömeges csapást mért Kijevre

Tíz katonai célú termékeket, egyebek között drónokat gyártó kijevi vállalatban és az ukrán főváros három toborzóközpontjában okozott károkat az éjszaka végrehajtott orosz tömeges csapás – közölte kedd délután a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint az eltalált célpontok között volt az Abrisz PT vállalatat, a Szpektr speciális rádióelektronikai tervezőiroda, az Zavod Majak részvénytársaság és az UkrSzpecEkszport állami vállalat.

A tárca a tömeges csapást a luhanszki régióban lévő Sztaroblilszk pedagógiai szakközépiskolája elleni ukrán dróntámadással és az orosz polgári infrastruktúra elleni más „terrortámadásokkal” indokolta.