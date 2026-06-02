Beváltotta az ígéretét Putyin: tömeges csapást mért Kijevre

Hamarosan megbukik Merz kancellár? Teljes fordulat jöhet Berlinben
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Az orosz hadsereg nem kímélte az ukrán fővárost.
Tíz katonai célú termékeket, egyebek között drónokat gyártó kijevi vállalatban és az ukrán főváros három toborzóközpontjában okozott károkat az éjszaka végrehajtott orosz tömeges csapás – közölte kedd délután a moszkvai védelmi minisztérium.
A tárca szerint az eltalált célpontok között volt az Abrisz PT vállalatat, a Szpektr speciális rádióelektronikai tervezőiroda, az Zavod Majak részvénytársaság és az UkrSzpecEkszport állami vállalat.
A tárca a tömeges csapást a luhanszki régióban lévő Sztaroblilszk pedagógiai szakközépiskolája elleni ukrán dróntámadással és az orosz polgári infrastruktúra elleni más „terrortámadásokkal” indokolta.
(MTI)
Nyitókép: Viacheslav PROKOFIEV / POOL / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Egyetlen feltételt szabott Oroszország.
Legalább kilenc ember meghalt, és több mint hetvenen megsérültek, miután Oroszország kedd hajnalban nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított ukrán városok ellen.
Az orosz Nyomozó Bizottság szerint Ukrajna szándékosan mért csapást arra az iskolára, ahol kiskorúak is tartózkodtak.