Szakértő szerint Magyar Péter és Friedrich Merz is profitálhat a berlini találkozóból

Magyar Péter kedden Friedrich Merz német kancellárral találkozik Berlinben. A találkozó jelentőségéről Bauer Bencét, a Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját kérdeztük, aki szerint természetes folytatása annak a diplomáciai aktivitásnak, amelyet az új magyar miniszterelnök hivatalba lépése után megkezdett.

A szakértő emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter már járt Varsóban Donald Tusk lengyel miniszterelnöknél, majd Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral is tárgyalt. Bauer Bence szerint ezek a látogatások az Európai Néppárt keretei között is értelmezhetők.