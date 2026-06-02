Szakértő szerint Magyar Péter és Friedrich Merz is profitálhat a berlini találkozóból

Magyar Péter a nyugati elit roncsderbijében találta meg politikai szövetségeseit
Kétnapos európai körútra indult a Tisza Párt vezetője.
Az új magyar kormány első külföldi kapcsolatépítő lépései tovább folytatódnak Európában. Magyar Péter kedden Friedrich Merz német kancellárral tárgyal Berlinben, ami a szakértő szerint egyszerre szolgálja a személyes kapcsolatok építését és a magyar–német viszony megerősítését.
Magyar Péter kedden Friedrich Merz német kancellárral találkozik Berlinben. A találkozó jelentőségéről Bauer Bencét, a Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját kérdeztük, aki szerint természetes folytatása annak a diplomáciai aktivitásnak, amelyet az új magyar miniszterelnök hivatalba lépése után megkezdett.
A szakértő emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter már járt Varsóban Donald Tusk lengyel miniszterelnöknél, majd Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral is tárgyalt. Bauer Bence szerint ezek a látogatások az Európai Néppárt keretei között is értelmezhetők.
A Néppárt egy közös alap
– fogalmazott. Hozzátette, hogy a magyar–német kapcsolatok szempontjából is fontos jelzés a találkozó, hiszen a két ország közötti együttműködés évszázados múltra tekint vissza.
Arra a felvetésre, hogy jelent-e politikai kockázatot olyan vezetőkkel kapcsolatot építeni, akik hazájukban népszerűségi nehézségekkel küzdenek, Bauer Bence úgy válaszolt, hogy a nemzetközi politikában ez nem lehet szempont. Mint mondta, Friedrich Merz legitim módon megválasztott német kancellár, akivel Magyarországnak természetes módon kell kapcsolatot tartania.
Nem lehet nemzetközi kapcsolatokat úgy építeni Európában és Európán belül, Európán kívül egyaránt, hogy nem találkozunk nem népszerű politikai vezetőkkel
– hangsúlyozta. A szakértő szerint a találkozó Magyar Péter számára azért különösen fontos, mert miniszterelnökként az első hetekben lehetősége nyílik személyes kapcsolatokat kialakítani Európa vezető politikusaival.
Ezzel azt mutatja, hogy Magyarország nemzetközi kapcsolatai élők és működőképesek, valamint, hogy aktívan építi személyes kapcsolatrendszerét Európa vezető politikusaival
– fogalmazott.
Bauer Bence szerint ugyanakkor Friedrich Merz számára is lehet politikai haszna a találkozónak. Úgy véli, a német kancellár ezzel is demonstrálhatja, hogy a magyar–német kapcsolatok továbbra is erősek, és új lendületet kaphatnak.
A szakértő rámutatott, hogy a két ország gazdasági kapcsolatai rendkívül jelentősek, számos német vállalat működik Magyarországon, ezért Berlin számára is fontos a jó együttműködés fenntartása.
Bauer Bence szerint a mostani diplomáciai aktivitás egyszerre tekinthető politikai állásfoglalásnak és diplomáciai sikernek. Emlékeztetett arra, hogy a magyar miniszterelnökök első külföldi útjai mindig szimbolikus jelentőséggel bírnak, és azt üzenik, mely országokat tekintik kiemelt partnernek. A szakértő szerint Lengyelország, Ausztria és Németország esetében nincs szó meglepetésről.
Egészen természetes, hogy a nevezett három ország, Lengyelország, Ausztria, Németország fontos Magyarország számára
– mondta. Hozzátette, hogy az új kormány a hagyományos európai szövetségi rendszerekben gondolkodik, és ennek megfelelően folytatja a kapcsolatépítést azokkal az országokkal, amelyek korábban is meghatározó partnerei voltak Magyarországnak.
