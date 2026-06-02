Németország Magyarország Magyar Péter Friedrich Merz

Szakértő szerint Magyar Péter és Friedrich Merz is profitálhat a berlini találkozóból

2026. június 02. 12:48

Az új magyar kormány első külföldi kapcsolatépítő lépései tovább folytatódnak Európában. Magyar Péter kedden Friedrich Merz német kancellárral tárgyal Berlinben, ami a szakértő szerint egyszerre szolgálja a személyes kapcsolatok építését és a magyar–német viszony megerősítését.

Magyar Péter kedden Friedrich Merz német kancellárral találkozik Berlinben. A találkozó jelentőségéről Bauer Bencét, a Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatóját kérdeztük, aki szerint természetes folytatása annak a diplomáciai aktivitásnak, amelyet az új magyar miniszterelnök hivatalba lépése után megkezdett.

A szakértő emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter már járt Varsóban Donald Tusk lengyel miniszterelnöknél, majd Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral is tárgyalt. Bauer Bence szerint ezek a látogatások az Európai Néppárt keretei között is értelmezhetők.

A Néppárt egy közös alap

– fogalmazott. Hozzátette, hogy a magyar–német kapcsolatok szempontjából is fontos jelzés a találkozó, hiszen a két ország közötti együttműködés évszázados múltra tekint vissza.

Magyar Péter számára is fontos üzenetet hordoz a találkozó

Arra a felvetésre, hogy jelent-e politikai kockázatot olyan vezetőkkel kapcsolatot építeni, akik hazájukban népszerűségi nehézségekkel küzdenek, Bauer Bence úgy válaszolt, hogy a nemzetközi politikában ez nem lehet szempont. Mint mondta, Friedrich Merz legitim módon megválasztott német kancellár, akivel Magyarországnak természetes módon kell kapcsolatot tartania.

Nem lehet nemzetközi kapcsolatokat úgy építeni Európában és Európán belül, Európán kívül egyaránt, hogy nem találkozunk nem népszerű politikai vezetőkkel

– hangsúlyozta. A szakértő szerint a találkozó Magyar Péter számára azért különösen fontos, mert miniszterelnökként az első hetekben lehetősége nyílik személyes kapcsolatokat kialakítani Európa vezető politikusaival.

Ezzel azt mutatja, hogy Magyarország nemzetközi kapcsolatai élők és működőképesek, valamint, hogy aktívan építi személyes kapcsolatrendszerét Európa vezető politikusaival

– fogalmazott.

A német félnek is érdeke a kapcsolat erősítése

Bauer Bence szerint ugyanakkor Friedrich Merz számára is lehet politikai haszna a találkozónak. Úgy véli, a német kancellár ezzel is demonstrálhatja, hogy a magyar–német kapcsolatok továbbra is erősek, és új lendületet kaphatnak.

A szakértő rámutatott, hogy a két ország gazdasági kapcsolatai rendkívül jelentősek, számos német vállalat működik Magyarországon, ezért Berlin számára is fontos a jó együttműködés fenntartása.

Bauer Bence szerint a mostani diplomáciai aktivitás egyszerre tekinthető politikai állásfoglalásnak és diplomáciai sikernek. Emlékeztetett arra, hogy a magyar miniszterelnökök első külföldi útjai mindig szimbolikus jelentőséggel bírnak, és azt üzenik, mely országokat tekintik kiemelt partnernek. A szakértő szerint Lengyelország, Ausztria és Németország esetében nincs szó meglepetésről.

Egészen természetes, hogy a nevezett három ország, Lengyelország, Ausztria, Németország fontos Magyarország számára

– mondta. Hozzátette, hogy az új kormány a hagyományos európai szövetségi rendszerekben gondolkodik, és ennek megfelelően folytatja a kapcsolatépítést azokkal az országokkal, amelyek korábban is meghatározó partnerei voltak Magyarországnak. 

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 22 komment

radler
2026. június 02. 14:13
Magyar Péternek szövetségesekkel való jó kapcsolat fontosabb mint Trampli baseball sapkája. Mondjuk az dedikálva van, egyszer még sokat érhet valakinek.
boomaire
2026. június 02. 14:10
Hányingerkeltő volt, ahogy M. Szálasi a német és nemzetközi sajtó előtt megpróbálta diktatúrának beállítani a korábbi kormányzatot, és a köztársasági elnökről azt mondta, azért méltatlan, mert szó nélkül eltűrte, hogy a legnagyobb ellenzéki pártot, az AfD-t (bocs, ment azt mondta...) évek óta nem hívták be a köztévébe. Szerintem ezzel nagyon beszólt a német köztársasági elnöknek, meg Merz-nek. Egyébként pedig most is hazudott, mert rengetegszer hívták, csak azért nem ment be, mert azzal szembe ment volna azzal a kampányával, hogy senki ne nézze a "propagandát", mert hazudik a tv. Most a nemzetközi sajtó előtt is egyértelművé vált, milyen beteg pszichopata a poloska.
bathory-odonke
2026. június 02. 14:10
Izgatottan várjuk a kancellár WC szakszerű bemutatását...
pollip
2026. június 02. 14:07 Szerkesztve
Általában nem válaszolt a feltett kérdésre, talán fejben nem tudta követni. Merz kétszer is kiegészítette.... Viszont: "Már folyik is a magyarok pénze az ukrán háborúba: Magyarék feloldottak egy vétót Orbán blokkolta, hogy az uniós védelmi hitelt visszamenőlegesen is ukrajnai haditámogatásra lehessen költeni. Magyarék feloldották a vétót, akadálytalanul folyik a hadisegély Ukrajnába - közös uniós hitelből, amit a magyarok is fizethetnek. Köszi, tiszások!"
