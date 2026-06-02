Íme a szlovák–magyar hegyes-völgyes kisvilág, ahol Mikszáth szelleme pallérozódott

A palóc Nógrádon túl, de a szellemi centrum Kassán és a szász Szepességen innen fekvő Gömör és Kis-Hont vármegye bár relatíve nagy területű volt – ezért hívták Gömörországnak is –, kissé távol esett a közfigyelemtől, a hadak és eszmék fő országútjaitól. Tipikus felső-magyarországi vármegye volt, vegyesen magyar és szlovák, némi német lakossággal – de még magyar és katolikus abszolút többséggel az első világháború előtt. Kiesett a közfigyelemből talán azért is, mert sem a megyeszékhely Rimaszombat, sem a katolikus püspöki székhely Rozsnyó nem volt nyüzsgő-pezsgő metropolisz: egyszerű álmos kisvárosok, ahol Mikszáthok és Krúdyk érezhették igazán otthon magukat a régimódi, soha vissza nem térő békeidőkben.

Ha már Mikszáth Kálmán: neki viszont nagyon is élete középpontjában volt Gömör. Rimaszombatban járt evangélikus kisgimnáziumba, ahol az irodalmi és diákéletben már korán megcsillant a tehetsége, így mondhatni, hogy az író szellemi bölcsőjévé vált a városka. „Fagyos világ volt ez akkor, minden melegség bennszorult az ilyen intézményekbe. Ezek voltak még a végvárak, amelyekben a magyar levegőt lehetett szívni. E férfiak, akik akkor itt tanítottak, nem afféle tanügyi bácsik voltak, hanem az utolsó generálisok, akik titokban hadsereget nevelnek, ügyes politikusok, akik óvatosan, nagy furfanggal belecsepegtetik a rideg, száraz tananyagba azokat az édes érzéseket, amelyekből a hazaszeretet lombosodik ki, bűvészek voltak, akik úgy tudták mutogatni a múltat, hogy benne látszik kidomborodva a jövő, próféták voltak, akikben a hit nem szétfoszló ábránd, hanem élő fa, mely gyökereit beleereszti a fogékony gyermeki szívekbe…” – írt kései visszaemlékezésében, fél évszázad távlatából az öreg Mikszáth az őt formáló rimaszombati ifjúi évekről.