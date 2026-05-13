A WWF éléről érkezik az egyik helyettes államtitkár az élő környezetért felelős minisztériumba

Gajdos László, az élő környezetért felelős minisztérium tárcavezetője közösségi oldalán közölte, hogy a WWF Magyarország igazgatói székéből érkezik hozzájuk a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár.

Mint írta, Sipos Katalin biológus elfogadta a felkérését, hogy a kormányzati munkát választva tudományos és szakmai alapokon újítsa meg a hazai természetvédelmet.