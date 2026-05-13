A WWF éléről érkezik az egyik helyettes államtitkár az élő környezetért felelős minisztériumba

Sipos Katalin biológus elfogadta Gajdos László felkérését, és a jövőben a természetvédelem megújításáért fog dolgozni.
Gajdos László, az élő környezetért felelős minisztérium tárcavezetője közösségi oldalán közölte, hogy a WWF Magyarország igazgatói székéből érkezik hozzájuk a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár.
Mint írta, Sipos Katalin biológus elfogadta a felkérését, hogy a kormányzati munkát választva tudományos és szakmai alapokon újítsa meg a hazai természetvédelmet.
Személye a garancia a civil partnerségre és arra, hogy döntéseinket kizárólag tudományos alapokon, a gyermekeink jövője érdekében hozzuk meg”
– zárta bejegyzését a miniszter.
A WWF (World Wide Fund for Nature / Természetvédelmi Világalap) a világ legnagyobb, 1961-ben alapított független civil természetvédelmi szervezete (NGO), amely több mint 100 országban dolgozik a biológiai sokféleség megőrzésén, az élőhelyek védelmén és a környezetterhelés csökkentésén. Magyarországon 1991 óta aktívak.
