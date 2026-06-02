Hogyan néz ki a Moszad belülről? Feltárulnak a titokzatos kémszervezet titkai!

Cohen ezekre hosszú távú, hírszerzés-központú szemléletből tekint, és hangsúlyozza a biztonságpolitikai realitásokat, eközben azonban világos: míg nyitott arra, hogy mérsékelt muszlimokkal együtt működjön és igenis keresi a barátokat a régióban Izrael számára, de képes arra is, hogy ha kell, halálos erővel lesújtva védje meg hazáját.

Nyilván elkerülhetetlen, hogy írjon a 2023. október 7-i tömegmészárlásról,

amit a Hamász végzett el Izraelben. Bár Cohen már nem volt hivatalban a Hamász-támadás idején, a könyv ezzel a traumatikus eseménnyel is foglalkozik. A kötet nyíltan ír a megelőzés és elrettentés korlátairól, és beismeri, hogy hatalmas hiba történt Izrael részéről – mindezt fájdalommal mondja el. Emellett kritikát fogalmaz meg a nyugati világ Közel-Kelet-értelmezésével kapcsolatban, és egy erősebben biztonságközpontú megközelítést sürget. Mint utal rá, az arab világból származó keleti zsidók jobban értik a muszlimokat, mint a nyugatiak: „Ahogy sok zsidó Európából nyugati tudattal érkezett, úgy sokan olyan észak-afrikai vagy arab országokból jöttek, mint Egyiptom, Libanon, Szíria és Irak. Más értékekkel, más nyelvvel, más héber kiejtéssel. (...) A vezetés nem a gyönge szívűeknek és a zavaros fejűeknek való. Az ember ne próbáljon más lenni, mint aki!” (283.).