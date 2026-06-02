„Látom, többen mulatnak azokon, a Telex által névtelenül meginterjúvolt külügyminisztériumi tisztviselőkön, akiket most csoportosan rúgnak ki, annak ellenére, hogy a Tiszára szavaztak. Azon túl, hogy a szavazófülkéktől való távozás után reklamációt nem fogadunk el, lehet, hogy nem »annak ellenére«, hanem pont azért. Más minisztériumokban nem feltétlenül vannak ezzel tisztában, de itt elég jól tudhatják, hogy kik a »minisztériumi források«, és eddig tartott a sajtóhoz rohangálás. Mert netán még a miniszter telefonbeszélgetése is kijönne, az pedig tényleg példátlan volna. Mindenestre Szijjártó biztosan megérdemelte a bukást, nyilvánvalóan elmebetegeket alkalmazott.”