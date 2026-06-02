Minden gyermekben ott rejlik a tehetség lehetősége – pedagóguskonferenciát tartott az MCC

A szombathelyi rendezvényen a Vas Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai vettek részt.
A tehetség kibontakoztatásához nemcsak egyéni képességekre, hanem támogató közösségre és elkötelezett mentorokra is szükség van – fogalmazott Setényi János, az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatója az MCC szombathelyi képzési központjában megrendezett pedagóguskonferencián, amelyen a Vas Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai vettek részt.
Setényi János előadásában a hazai tehetséggondozás helyzetét, történeti hagyományait és jövőbeli lehetőségeit járta körül. Hangsúlyozta, hogy
szinte minden gyermekben ott rejlik a tehetség lehetősége, amelynek kibontakozásához figyelemre, személyes támogatásra és inspiráló környezetre van szükség. Kiemelt szerepet tulajdonított a mentoráló pedagógusoknak is, akik hosszú távon meghatározó hatással lehetnek a fiatalok fejlődésére és életútjára.
A konferencián az MCC tehetséggondozási modelljéről is szó esett, amely az általános iskolás kortól a vezetőképző és doktori programokig kínál fejlődési lehetőségeket a diákok számára. A programok célja nemcsak a tudás elmélyítése, hanem a személyiségfejlesztés, a közösségi gondolkodás erősítése, a gyakorlati tapasztalatszerzés és a társadalmi felelősségvállalás ösztönzése is.
A pedagóguskonferencia alkalmat adott arra is, hogy az MCC és a pedagógiai szakszolgálat munkatársai közösen gondolkodjanak a fiatalok támogatásának aktuális kérdéseiről és a jövőbeli partnerségi lehetőségekről. A tapasztalatok megosztása és a helyi kapcsolatok erősítése kiemelt jelentőségű, hiszen a különböző intézmények összefogása végső soron a tehetségek kibontakozását szolgálja.
A konferencia megerősítette, hogy
a tehetséggondozás sikerének alapja a szakmai közösségek együttműködése, a tapasztalatok megosztása és a közös felelősségvállalás,
amely a fiatal generációk támogatását helyezi a középpontba.