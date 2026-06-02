Friss közleményt adott ki a Mol a tiszaújvárosi balesetben megsérült dolgozókról

Már csak egy sérültet kezelnek a tiszaújvárosi robbanás Miskolcra szállított érintettjei közül a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórházban – közölte az intézmény sajtóosztálya kedden az MTI-vel.

Mint írták, folyamatosan javul a baleset sérültjeinek állapota, közülük egy személy már hétvégén hazatérhetett a családjához, míg egy beteg kedden hagyhatja el a kórházat. Az intézményben ápolt harmadik sérült „jó, általános állapotban” van, őt sebkezelés miatt ápolja még a kórház Baleseti- és Mozgásszervi Sebészeti Centrum Akut Mozgásszervi Sebészeti Osztályán.