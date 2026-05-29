Négy férfi támadt egymásra késekkel és lőfegyverrel Csepelen

Csütörtök késő délután brutális összecsapás történt Budapest XXI. kerületében, a Kossuth Lajos utcában, ahol négy férfi támadt egymásra szúró-vágó eszközökkel, valamint egy gumilövedékes fegyverrel is több lövést adtak le – írja a Tények.

A helyszínre érkező rendőri egységek a helyszín biztosítása után mind a négy férfit kórházba szállították. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a verekedés során két személy súlyos, míg ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek.