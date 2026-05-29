dróntámadás orosz-ukrán háború Románia

Orosz drón csapódott egy romániai panelházba, menekülniük kellett a lakóknak

2026. május 29. 05:53

Lángba borult egy lakás.

Orosz drón zuhant egy tízemeletes panelház tetejére péntek hajnalban a délkelet-romániai Galacon. A becsapódás következtében az egyik lakásban robbanás történt, majd tűz keletkezett, amelyet a kiérkező tűzoltók rövid időn belül megfékeztek. A román hatóságok három megyében – Galacban, Brăilában és Tulceában – mobiltelefonos RO-Alert riasztást adtak ki, figyelmeztetve a lakosságot a lehulló dróndarabok veszélyére – írja a kronika.ro.

Az incidens során két ember könnyebb sérüléseket szenvedett, őket kórházba szállították, további két személyt pedig pánikroham miatt kellett ellátni a helyszínen. A hatóságok lezárták az érintett utcát, a társasházból mintegy hetven lakót evakuáltak, és jelezték: szükség esetén ideiglenes szállást biztosítanak az ott élőknek.

A román védelmi minisztérium közlése szerint a hadsereg radaron végig követte a román légtérbe behatoló drónt, és két F–16-os vadászgépet is a levegőbe küldtek. A pilóták engedélyt kaptak arra, hogy tüzet nyissanak az eszközre, azonban nem sikerült még lakott területen kívül elfogniuk azt. A hatóságok vizsgálják a történtek pontos körülményeit.

Nem ez volt az első hasonló eset Romániában: április végén szintén Galacon zuhant le egy orosz drón, amelynek roncsai károkat okoztak a városban. A román védelmi minisztérium adatai szerint az ukrajnai háború kezdete óta már 47 alkalommal zuhantak orosz drónok vagy dróndarabok román területre, ebből tizenkét esetet idén regisztráltak. A legutóbbi incidens után a román külügy ismét berendelte Oroszország bukaresti nagykövetét.

Nyitókép: Galac megyei katasztrófavédelem

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gipszjakab
2026. május 29. 07:42
Már a szemét román panelházak is a békés orosz drónokat támadják.
Válasz erre
0
0
buktoragyufaarus
•••
2026. május 29. 07:31 Szerkesztve
Biztos nem szándékos volt egyszerűen értelmetlen lenne,viszont lehetne már olyan szerencsénk ,hogy egyszer a hatvanpusztai orbán rezidenciába csapódik persze akkor mikor az egész család ünnepel.
Válasz erre
1
6
B_kanya
•••
2026. május 29. 07:28 Szerkesztve
antoniosalazar 2026. május 29. 06:23 """ a hadsereg radaron végig követte a román légtérbe behatoló drónt, és két F–16-os vadászgépet is a levegőbe küldtek""" És honnan tudják, hogy orosz és nem a fuckrán elektronika zavarta meg VAGY nem orosz drónok darabjaiból összetákolt ukrán, mint ami a lengyel nyúlketrecre farolt be? Hogy van ez balf444$$$ztalanhangyáéknál?
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
2026. május 29. 07:21
Sűrűn lakott hely ez a Duna-delta. Eltéved egy drón, és pont egy magasház tetejét találja el.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!