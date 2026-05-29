Orosz drón csapódott egy romániai panelházba, menekülniük kellett a lakóknak

Orosz drón zuhant egy tízemeletes panelház tetejére péntek hajnalban a délkelet-romániai Galacon. A becsapódás következtében az egyik lakásban robbanás történt, majd tűz keletkezett, amelyet a kiérkező tűzoltók rövid időn belül megfékeztek. A román hatóságok három megyében – Galacban, Brăilában és Tulceában – mobiltelefonos RO-Alert riasztást adtak ki, figyelmeztetve a lakosságot a lehulló dróndarabok veszélyére – írja a kronika.ro.

Az incidens során két ember könnyebb sérüléseket szenvedett, őket kórházba szállították, további két személyt pedig pánikroham miatt kellett ellátni a helyszínen. A hatóságok lezárták az érintett utcát, a társasházból mintegy hetven lakót evakuáltak, és jelezték: szükség esetén ideiglenes szállást biztosítanak az ott élőknek.