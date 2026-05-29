Orosz drón csapódott egy romániai panelházba, menekülniük kellett a lakóknak

Betelt a pohár Moszkvában: bármelyik pillanatban bekövetkezhet az orosz csapás
Az európai nagykövetek a moszkvai figyelmeztetés ellenére elutasították az ukrán főváros elhagyását.
Lángba borult egy lakás.
Orosz drón zuhant egy tízemeletes panelház tetejére péntek hajnalban a délkelet-romániai Galacon. A becsapódás következtében az egyik lakásban robbanás történt, majd tűz keletkezett, amelyet a kiérkező tűzoltók rövid időn belül megfékeztek. A román hatóságok három megyében – Galacban, Brăilában és Tulceában – mobiltelefonos RO-Alert riasztást adtak ki, figyelmeztetve a lakosságot a lehulló dróndarabok veszélyére – írja a kronika.ro.
Az incidens során két ember könnyebb sérüléseket szenvedett, őket kórházba szállították, további két személyt pedig pánikroham miatt kellett ellátni a helyszínen. A hatóságok lezárták az érintett utcát, a társasházból mintegy hetven lakót evakuáltak, és jelezték: szükség esetén ideiglenes szállást biztosítanak az ott élőknek.
A román védelmi minisztérium közlése szerint a hadsereg radaron végig követte a román légtérbe behatoló drónt, és két F–16-os vadászgépet is a levegőbe küldtek. A pilóták engedélyt kaptak arra, hogy tüzet nyissanak az eszközre, azonban nem sikerült még lakott területen kívül elfogniuk azt. A hatóságok vizsgálják a történtek pontos körülményeit.
Nem ez volt az első hasonló eset Romániában: április végén szintén Galacon zuhant le egy orosz drón, amelynek roncsai károkat okoztak a városban. A román védelmi minisztérium adatai szerint az ukrajnai háború kezdete óta már 47 alkalommal zuhantak orosz drónok vagy dróndarabok román területre, ebből tizenkét esetet idén regisztráltak. A legutóbbi incidens után a román külügy ismét berendelte Oroszország bukaresti nagykövetét.
Ezt is ajánljuk a témában
Az európai nagykövetek a moszkvai figyelmeztetés ellenére elutasították az ukrán főváros elhagyását.
Nyitókép: Galac megyei katasztrófavédelem