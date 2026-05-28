ina andrej plenković mol Horvátország

Tovább reménykednek a horvátok: a Tisza-kormány lehet az INA visszaszerzésének a kulcsa

2026. május 28. 22:58

Újabb egyértelmű utalásokat tett a horvát miniszterelnök.

Andrej Plenković horvát miniszterelnök újabb interjúban értékelte a magyarországi kormányváltást, és üdvözölte, hogy az új lehetőséget teremthet a két ország közötti párbeszéd elmélyítésére. Az Economix beszámolója szerint elsősorban azt a hosszú évek óta húzódó vitát szeretnék rendezni, amely pereket és választottbírósági eljárásokat generált, és még 2003-ban kezdődött.

Plenković szerint az energiaválság tapasztalatai fényében ma már valószínűleg egyik fél sem követte volna el azt a lépést, amit akkor megtettek.

Ezzel egyértelműen az INA privatizációjára utalt, amelynek során a Mol fokozatosan megszerezte a horvát nemzeti olajvállalat többségi tulajdonrészét és a menedzsmentjogokat.

A horvát kormányfő emlékeztetett rá, hogy 2019-ben a horvát állam ajánlatot akart tenni a Mol INA-részvényeire, azonban akkor nem volt meg az eladói szándék.

Most a kapcsolatok rendezésének időszakában vagyunk, és úgy gondolom, van esély a megoldásra. A kormány komoly párbeszédre készül Magyarországgal minden nyitott kérdésben, és bízom benne, hogy az INA-ügy a lehető leggyorsabban és a lehető legelőnyösebb módon rendeződik”

– mondta Plenković.

Hogyan jutott kulcspozícióba a Mol az INA-ban?

Az INA privatizációja több lépcsőben zajlott:

  • 2003: A horvát állam 25 százalék + 1 részvényt adott el a Molnak 505 millió dollárért.
  • 2008: A Mol nyilvános vételi ajánlatot tett a kirészvényeseknek, így részesedése 47,15 százalék fölé emelkedett, és megelőzte a horvát államot.
  • 2009: A részvényesi szerződés módosításával a Mol megszerezte az operatív irányítás döntő jogait, annak ellenére, hogy nem rendelkezett 50 százalék feletti tulajdoni hányaddal. Ez vált később a magyar-horvát politikai és jogi konfliktusok központi elemévé.
  • 2011: kialakult a jelenlegi tulajdonosi struktúra: a Mol 49,08 százalékos, a horvát állam 44,8 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik.

Mennyit érhet a részvénycsomag?

Ha a Mol egyáltalán hajlandó megválni a részesedésétől, várhatóan csak a teljes 49 százalékos csomag értékesítése esetén lenne erre nyitott. Tavaly az INA régió olaj- és gázcégeit alapul véve körülbelül 2,34 milliárd eurós vállalati értéke jelenthet. Ehhez hozzáadva a 502 millió eurós nettó adósságot, a részvényértéken alapuló kapitalizáció nagyjából 1,84 milliárd euróra tehető.

Ennek 49 százaléka mintegy 903 millió euró. Ugyanakkor a Molnak nem csupán tulajdonrésze, hanem jelentős irányítási jogai is vannak az INA-ban, 

ezért az ajánlati árnak várhatóan legalább 50 százalékkal magasabbnak kellene lennie, tehát 1,3–1,35 milliárd euró körül mozoghat.

Ez az összeg még mindig az eszközérték alatt maradna, mivel az INA konszolidált eszközei 2025 végén közel 3,5 milliárd eurót tettek ki, míg a főbb termelőeszközök (finomítók, kúthálózat, fúrókutak, vezetékek) könyv szerinti értéke 1,9 milliárd euró volt. Az elemzők 2019-ben a 49 százalékos csomagot 1,5–2 milliárd dollárra értékelték.

Azóta azonban több pozitív fejlemény is történt, többek között újra életre kelhet az INA szír szénhidrogén-kitermelése, amely korábban elveszettnek tűnt.

