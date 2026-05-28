Megtörte a csendet, újabb poszttal jelentkezett Szijjártó Péter

Az internetről tudták meg Kispesten, hogy kirúgják a főnököt
Elismerte, csalódásként élte meg a vezetőség döntését.
Újabb poszttal jelentkezett a közösségi oldalán a korábbi külügyminiszter. Szijjártó Péter a Facebookon gratulált a Budapest Honvéd U16-os csapatának bajnoki szerepléséhez.
Szijjártó Péter, a Budapest Honvéd elnöke a közösségi oldalán gratulált az egyesület U16-os csapatának, amely – az MTK hátralévő két meccsének eredményétől függően – az első vagy a második helyen végez a korosztályos bajnokságban.
Elsőként U16-os csapatunk fejezte be a szezont, s nem is akárhogyan! A Gödöllő ellen, a Bozsikban aratott 8–1-es győzelem nyomán a csapat a tabella élén áll, és az MTK két hátralévő meccsén dől majd el, hogy végül arany- vagy ezüstérem kerül a srácok nyakába. A Körtvélyesi István és Deák Zsolt vezette edzői stáb munkája az újabb bizonyíték arra, hogy mi vagyunk az ország (egyik) legjobb akadémiája: a csapat hatalmasat fejlődött a szezon során, többen lehetőséget kaptak az eggyel idősebbek között, s a 15 évesek feláramoltatása is folyamatos volt. Most még jön egy nemzetközi megmérettetés, aztán a jól megérdemelt pihenés!
– írta a politikus-sportvezető.
Az MTK abban az esetben előzi meg a tabellán a kispesti fiatalokat, ha az utolsó két mérkőzésén az Illés Akadémia és a ZTE vendégeként is győz.
A korábbi külügyminiszter tizenkét nap után tett közzé ismét bejegyzést a Facebookon, és májusban egy kivételtől eltekintve csak a Honvédról posztolt.
