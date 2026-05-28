Megtörte a csendet, újabb poszttal jelentkezett Szijjártó Péter

Elsőként U16-os csapatunk fejezte be a szezont, s nem is akárhogyan! A Gödöllő ellen, a Bozsikban aratott 8–1-es győzelem nyomán a csapat a tabella élén áll, és az MTK két hátralévő meccsén dől majd el, hogy végül arany- vagy ezüstérem kerül a srácok nyakába. A Körtvélyesi István és Deák Zsolt vezette edzői stáb munkája az újabb bizonyíték arra, hogy mi vagyunk az ország (egyik) legjobb akadémiája: a csapat hatalmasat fejlődött a szezon során, többen lehetőséget kaptak az eggyel idősebbek között, s a 15 évesek feláramoltatása is folyamatos volt. Most még jön egy nemzetközi megmérettetés, aztán a jól megérdemelt pihenés!