Parádés lezárás: a kispesti hős faarccal trollkodta szét a megható interjú végét

Feczkó Tamásnak van ám humorérzéke. A Honvédot az élvonalba visszajuttató szakember a Vasas elleni presztízsgyőzelem után stílusosan üzent a személye körül felröppent pletykákkal és a kispesti jövőjével kapcsolatban.
A Honvéd vasárnap igazi futballünnepen, majd' hétezer néző előtt tartotta otthon a három pontot az éllovas Vasas ellen a Bozsik Arénában, a mindössze 18 éves Nyers Ádám duplájának is köszönhetően. Az NB II csúcsrangadóján az igazi tét az volt, hogy a kispestieknek marad-e még esélyük a bajnoki cím megszerzésére, hiszen a két patinás fővárosi együttes az élvonalba visszajutást már korábban bebiztosította. Maradt, a 3–1-es presztízsgyőzelemmel ugyanis a záróforduló előtt két pontra megközelítették az angyalföldi riválist, ami után az egész stadion a Honvéd-edző Feczkó Tamást éltette. A kispesti mester pedig nem is maradt adós a válasszal, a maga sajátos stílusában.
Erre legutóbb 2020–2021-ben, előtte pedig majd egy évtizede, a 2016–2017-es idényben volt példa.
A lefújást követően Feczkó többek között arról beszélt az M4 Sport kamerái előtt, hogy a Honvéd szurkolói fergeteges hangulatot teremtettek az egész mérkőzésen, amikor pedig az egész aréna az ő nevét skandálta, arra úgy reagált, hogy
ha már soha többet nem tartok edzést, akkor is megérte ez a 25 év a megye kettes ificsapatomtól elindulva, mert nehéz visszaadni szavakkal, amit ma kaptam a szurkolóinktól, ezúton is nagyon-nagyon hálás vagyok nekik!"
Az igazi csattanó pedig csak ezután következett. Ne legyenek ugyanis kétségeink, Feczkó Tamás egészen biztosan tart még edzést a jövőben is, a kérdés már csak az, hogy hol. Tudniillik már a korábbi, feljutást bebiztosító forduló előtt is szárnyra kaptak olyan hírek, hogy a 48 éves tréner mégis maradhat a másodosztályban (állítólag az élvonalból kiesett Diósgyőr hívja), a Honvédnál ugyanis az NB I kiharcolása ellenére sem vele képzelik el a jövőt, hanem egy – egyelőre meg nem nevezett – spanyol szakemberrel. Feczkó az interjúban ezeket a híreket „az öltözőbe bedobott bombákként” jellemezte, a beszélgetés végén pedig egy váratlan fordulattal spanyolul köszönte meg a lehetőséget:
Muchas gracias!"
– mondta faarccal, innentől pedig mindenki gondoljon, amit akar...
A vasárnapi 29. fordulóban egyúttal az is eldőlt, hogy az idei NB II-es kiírás két kiesője szintén két nagy múltú csapat lesz: a korábban egyaránt élvonalbeli Budafok és a Békéscsaba is csak a harmadosztályban folytathatja a szereplését jövőre.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás