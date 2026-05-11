Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
05. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Feczkó Tamás diósgyőr Vasas NB II Budapest Honvéd Honvéd

Parádés lezárás: a kispesti hős faarccal trollkodta szét a megható interjú végét

2026. május 11. 09:19

Feczkó Tamásnak van ám humorérzéke. A Honvédot az élvonalba visszajuttató szakember a Vasas elleni presztízsgyőzelem után stílusosan üzent a személye körül felröppent pletykákkal és a kispesti jövőjével kapcsolatban.

2026. május 11. 09:19
null

A Honvéd vasárnap igazi futballünnepen, majd' hétezer néző előtt tartotta otthon a három pontot az éllovas Vasas ellen a Bozsik Arénában, a mindössze 18 éves Nyers Ádám duplájának is köszönhetően. Az NB II csúcsrangadóján az igazi tét az volt, hogy a kispestieknek marad-e még esélyük a bajnoki cím megszerzésére, hiszen a két patinás fővárosi együttes az élvonalba visszajutást már korábban bebiztosította. Maradt, a 3–1-es presztízsgyőzelemmel ugyanis a záróforduló előtt két pontra megközelítették az angyalföldi riválist, ami után az egész stadion a Honvéd-edző Feczkó Tamást éltette. A kispesti mester pedig nem is maradt adós a válasszal, a maga sajátos stílusában.

FECZKÓ Tamás Kispest Honvéd
Feczkó Tamás közönségkedvenccé vált Kispesten (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Spanyolul köszönt el a Kispest hőse

A lefújást követően Feczkó többek között arról beszélt az M4 Sport kamerái előtt, hogy a Honvéd szurkolói fergeteges hangulatot teremtettek az egész mérkőzésen, amikor pedig az egész aréna az ő nevét skandálta, arra úgy reagált, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

ha már soha többet nem tartok edzést, akkor is megérte ez a 25 év a megye kettes ificsapatomtól elindulva, mert nehéz visszaadni szavakkal, amit ma kaptam a szurkolóinktól, ezúton is nagyon-nagyon hálás vagyok nekik!"

Az igazi csattanó pedig csak ezután következett. Ne legyenek ugyanis kétségeink, Feczkó Tamás egészen biztosan tart még edzést a jövőben is, a kérdés már csak az, hogy hol. Tudniillik már a korábbi, feljutást bebiztosító forduló előtt is szárnyra kaptak olyan hírek, hogy a 48 éves tréner mégis maradhat a másodosztályban (állítólag az élvonalból kiesett Diósgyőr hívja), a Honvédnál ugyanis az NB I kiharcolása ellenére sem vele képzelik el a jövőt, hanem egy – egyelőre meg nem nevezett – spanyol szakemberrel. Feczkó az interjúban ezeket a híreket „az öltözőbe bedobott bombákként” jellemezte, a beszélgetés végén pedig egy váratlan fordulattal spanyolul köszönte meg a lehetőséget: 

Muchas gracias!"

 – mondta faarccal, innentől pedig mindenki gondoljon, amit akar...

A vasárnapi 29. fordulóban egyúttal az is eldőlt, hogy az idei NB II-es kiírás két kiesője szintén két nagy múltú csapat lesz: a korábban egyaránt élvonalbeli Budafok és a Békéscsaba is csak a harmadosztályban folytathatja a szereplését jövőre. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!