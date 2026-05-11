Parádés lezárás: a kispesti hős faarccal trollkodta szét a megható interjú végét

ha már soha többet nem tartok edzést, akkor is megérte ez a 25 év a megye kettes ificsapatomtól elindulva, mert nehéz visszaadni szavakkal, amit ma kaptam a szurkolóinktól, ezúton is nagyon-nagyon hálás vagyok nekik!"

Az igazi csattanó pedig csak ezután következett. Ne legyenek ugyanis kétségeink, Feczkó Tamás egészen biztosan tart még edzést a jövőben is, a kérdés már csak az, hogy hol. Tudniillik már a korábbi, feljutást bebiztosító forduló előtt is szárnyra kaptak olyan hírek, hogy a 48 éves tréner mégis maradhat a másodosztályban (állítólag az élvonalból kiesett Diósgyőr hívja), a Honvédnál ugyanis az NB I kiharcolása ellenére sem vele képzelik el a jövőt, hanem egy – egyelőre meg nem nevezett – spanyol szakemberrel. Feczkó az interjúban ezeket a híreket „az öltözőbe bedobott bombákként” jellemezte, a beszélgetés végén pedig egy váratlan fordulattal spanyolul köszönte meg a lehetőséget:

Muchas gracias!"

– mondta faarccal, innentől pedig mindenki gondoljon, amit akar...