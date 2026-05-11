Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
05. 11.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 11.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
kiesés Békéscsabai Előre 1912 Nikházi Márk Budafok Békéscsaba NB II NB III Budafoki MTE

„Nagy kárt tettünk, negatívan befolyásoltuk a további életünket” – Budafokon és Békéscsabán is gyászolnak

2026. május 11. 08:27

Hol vannak már a „régi” idők...? Vasárnap eldőlt, hogy a két nagy hagyományú, korábbi élvonalbeli klub, a Budafok és a Békéscsaba az NB II-es zárófordulótól függetlenül csak a harmadvonalban folytathatja jövőre.

2026. május 11. 08:27
null

A két feljutó után a két kieső csapat kilétére is fény derült a hétvégén az NB II-ben. Vasárnap este dőlt el, hogy két nagy múltú együttes, a Budafok és a Békéscsaba a következő idénytől már csak a harmadosztályban folytathatja szereplését, a kudarcot pedig érthető módon nagy csapásként élik meg mindkét, valaha szebb napokat látott klubnál, melyek nem is olyan régen még az élvonalban szerepeltek. 

Budafok
A budafoki drukkerek megértéssel fogadták a fájó kiesést is (Fotó: budafok1912.hu)

Szomorú, de megértő budafoki „család”

Ezt is ajánljuk a témában

Mialatt a két feljutó nagycsapat, a Honvéd és a Vasas egymással játszott a bajnoki cím szempontjából fontos fővárosi presztízsrangadót (előbbi nyert végül 3–1-re), több más helyszínen egészen más célokért küzdöttek a felek, és a kiesésről döntő összecsapások zajlottak. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A Szentlőrinc Videoton elleni győzelme, a BVSC budafoki pontszerzése, valamint a Kozármisleny esti, békéscsabai győzelme együttesen azt jelentette, hogy a Budafoki MTE és a Békéscsabai Előre a záróforduló végeredményeitől függetlenül az NB III-ban folytatja jövőre.

Ezt értelemszerűen nehezen emésztették meg mindkét patinás klubnál, de főleg Budafokon, hiszen a csapat 2021-ben még NB I-es volt, három éve pedig nagy menetelés után Magyar Kupa-ezüstérmet szerzett úgy, hogy a döntőben csak hosszabbítás után kapott ki a Zalaegerszegtől. 

A budafoki drukkerek csalódottságuk ellenére támogató hozzáállással konstatálták a kiesés tényét, az edző, Nikházi Márk szerint éppen ez teszi még nehezebbé a búcsú elfogadását: 

Mérhetetlenül sajnálom azt a sok-sok embert, aki a budafoki családhoz tartozik. Itt tényleg egy nagy család van, amiben most elég nagy kárt tettünk, negatívan befolyásoltuk a további életünket.

„Nekem van a legnagyobb felelősségem abban, hogy kiesett a csapat, de itt mindenki felelős ezért” – mondta a korábbi élvonalbeli játékos, aki a Magyar Nemzet szerint nem volt könnyű helyzetben, hiszen az idényben három különböző kapus is védte a csapat kapuját, míg a csapatnak igazi góllövője sem volt, így pedig az NB II-ben is nagyon nehéz a bennmaradás. 

A másik kieső, a kilencvenes években még európai kupaszereplő Békéscsaba is már csak árnyéka egykori önmagának. Az Előre tíz éve járt legutóbb az élvonalban, s bár két évvel később még bronzérmesként végzett a másodosztályban, az ezer sebből vérző együttes az elmúlt években már folyamatosan az NB II-es kiesés ellen küzdött. Tavalyelőtt nem is úszta meg, most pedig egyetlen idény után liftezik is vissza a harmadik vonalba...

A békéscsabaiak két év alatt másodszor intenek búcsút az NB II-nek (Fotó: Facebook/Békéscsaba 1912 Előre)

Nyitókép: budafok1912.hu

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2026. május 11. 08:43
A vihar odalett a sarkon. :(
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!