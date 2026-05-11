„Nagy kárt tettünk, negatívan befolyásoltuk a további életünket” – Budafokon és Békéscsabán is gyászolnak

Sokat kellett várni rá, de megtörtént: újra öt budapesti klub szerepel az élvonalban
Erre legutóbb 2020–2021-ben, előtte pedig majd egy évtizede, a 2016–2017-es idényben volt példa.
Hol vannak már a „régi” idők...? Vasárnap eldőlt, hogy a két nagy hagyományú, korábbi élvonalbeli klub, a Budafok és a Békéscsaba az NB II-es zárófordulótól függetlenül csak a harmadvonalban folytathatja jövőre.
A két feljutó után a két kieső csapat kilétére is fény derült a hétvégén az NB II-ben. Vasárnap este dőlt el, hogy két nagy múltú együttes, a Budafok és a Békéscsaba a következő idénytől már csak a harmadosztályban folytathatja szereplését, a kudarcot pedig érthető módon nagy csapásként élik meg mindkét, valaha szebb napokat látott klubnál, melyek nem is olyan régen még az élvonalban szerepeltek.
Mialatt a két feljutó nagycsapat, a Honvéd és a Vasas egymással játszott a bajnoki cím szempontjából fontos fővárosi presztízsrangadót (előbbi nyert végül 3–1-re), több más helyszínen egészen más célokért küzdöttek a felek, és a kiesésről döntő összecsapások zajlottak.
A Szentlőrinc Videoton elleni győzelme, a BVSC budafoki pontszerzése, valamint a Kozármisleny esti, békéscsabai győzelme együttesen azt jelentette, hogy a Budafoki MTE és a Békéscsabai Előre a záróforduló végeredményeitől függetlenül az NB III-ban folytatja jövőre.
Ezt értelemszerűen nehezen emésztették meg mindkét patinás klubnál, de főleg Budafokon, hiszen a csapat 2021-ben még NB I-es volt, három éve pedig nagy menetelés után Magyar Kupa-ezüstérmet szerzett úgy, hogy a döntőben csak hosszabbítás után kapott ki a Zalaegerszegtől.
A budafoki drukkerek csalódottságuk ellenére támogató hozzáállással konstatálták a kiesés tényét, az edző, Nikházi Márk szerint éppen ez teszi még nehezebbé a búcsú elfogadását:
Mérhetetlenül sajnálom azt a sok-sok embert, aki a budafoki családhoz tartozik. Itt tényleg egy nagy család van, amiben most elég nagy kárt tettünk, negatívan befolyásoltuk a további életünket.
„Nekem van a legnagyobb felelősségem abban, hogy kiesett a csapat, de itt mindenki felelős ezért” – mondta a korábbi élvonalbeli játékos, aki a Magyar Nemzet szerint nem volt könnyű helyzetben, hiszen az idényben három különböző kapus is védte a csapat kapuját, míg a csapatnak igazi góllövője sem volt, így pedig az NB II-ben is nagyon nehéz a bennmaradás.
A másik kieső, a kilencvenes években még európai kupaszereplő Békéscsaba is már csak árnyéka egykori önmagának. Az Előre tíz éve járt legutóbb az élvonalban, s bár két évvel később még bronzérmesként végzett a másodosztályban, az ezer sebből vérző együttes az elmúlt években már folyamatosan az NB II-es kiesés ellen küzdött. Tavalyelőtt nem is úszta meg, most pedig egyetlen idény után liftezik is vissza a harmadik vonalba...
Nyitókép: budafok1912.hu