Igaza lett a Mandinernek, tényleg távozik a Honvéd sikeredzője a feljutás után

Bekövetkezett, amit korábban a Mandiner előrevetített: a Budapest Honvéd labdarúgócsapata közös megegyezéssel szerződést bontott Feczkó Tamás vezetőedzővel – jelentette be a klub hivatalos közleményében. A döntést azzal indokolták, hogy a vezetőség a következő idény

sportszakmai terveit és hosszú távú koncepcióját mérlegelve új szakember irányításával kezdi meg az NB I-es szereplést.

Feczkó 2024 decemberében vette át a kispestiek irányítását azzal a céllal, hogy visszajuttassa őket az élvonalba. A Honvéd a vasárnap véget ért idényben a második helyen végzett, kiharcolta a feljutást, így teljesítette a 48 éves szakvezető érkezésekor kitűzött legfontosabb célt.