Igaza lett a Mandinernek, tényleg távozik a Honvéd sikeredzője a feljutás után

Hiába juttatta fel a csapatot az NB I-be, kirúghatták Kispesten az edzőt
A klub még nem adott ki közleményt.
A kispesti klub vezetősége közös megegyezéssel szerződést bontott Feczkó Tamás vezetőedzővel.
Bekövetkezett, amit korábban a Mandiner előrevetített: a Budapest Honvéd labdarúgócsapata közös megegyezéssel szerződést bontott Feczkó Tamás vezetőedzővel – jelentette be a klub hivatalos közleményében. A döntést azzal indokolták, hogy a vezetőség a következő idény
sportszakmai terveit és hosszú távú koncepcióját mérlegelve új szakember irányításával kezdi meg az NB I-es szereplést.
Feczkó 2024 decemberében vette át a kispestiek irányítását azzal a céllal, hogy visszajuttassa őket az élvonalba. A Honvéd a vasárnap véget ért idényben a második helyen végzett, kiharcolta a feljutást, így teljesítette a 48 éves szakvezető érkezésekor kitűzött legfontosabb célt.
A közlemény elismeri Feczkó Tamás munkáját, és megköszönte az egyesület sikeréért végzett tevékenységét. A Honvéd emellett sok sikert kívánt a trénernek a további pályafutásához is.
Jelezték: a következő idény szakmai döntéseiről később adnak részletes tájékoztatást.
Ezt is ajánljuk a témában
A klub még nem adott ki közleményt.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt