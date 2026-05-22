feczkó tamás budapest honvéd NB II

Igaza lett a Mandinernek, tényleg távozik a Honvéd sikeredzője a feljutás után

2026. május 22. 19:20

A kispesti klub vezetősége közös megegyezéssel szerződést bontott Feczkó Tamás vezetőedzővel.

Bekövetkezett, amit korábban a Mandiner előrevetített: a Budapest Honvéd labdarúgócsapata közös megegyezéssel szerződést bontott Feczkó Tamás vezetőedzővel – jelentette be a klub hivatalos közleményében. A döntést azzal indokolták, hogy a vezetőség a következő idény 

sportszakmai terveit és hosszú távú koncepcióját mérlegelve új szakember irányításával kezdi meg az NB I-es szereplést.

Feczkó 2024 decemberében vette át a kispestiek irányítását azzal a céllal, hogy visszajuttassa őket az élvonalba. A Honvéd a vasárnap véget ért idényben a második helyen végzett, kiharcolta a feljutást, így teljesítette a 48 éves szakvezető érkezésekor kitűzött legfontosabb célt.

A közlemény elismeri Feczkó Tamás munkáját, és megköszönte az egyesület sikeréért végzett tevékenységét. A Honvéd emellett sok sikert kívánt a trénernek a további pályafutásához is. 

Jelezték: a következő idény szakmai döntéseiről később adnak részletes tájékoztatást.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Sorrend:
