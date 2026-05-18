Hiába juttatta fel a csapatot az NB I-be, kirúghatták Kispesten az edzőt

Nincs több kérdés: a Vasas az NB II bajnoka (VIDEÓ)
A másik feljutó, a Honvéd vereséggel búcsúzik a másodosztálytól.
A klub meneszthette Feczkó Tamás vezetőedzőt. Információnk szerint más irányítja majd a kispestieket az élvonalban.
Azt NB I.hu-hoz hasonlóan a Mandiner is úgy értesült, hogy a labdarúgó NB I-be feljutó Budapest Honvéd hétfőn menesztette Feczkó Tamás vezetőedzőt, a kispesti klub azonban még ezt hivatalosan nem jelentette be.
A kispestiek az utolsó fordulóban 4–1-es vereséget szenvedtek a BVSC Zugló vendégeként, így nem volt esélyük arra, hogy a Vasas FC-t megelőzve bajnokként jussanak fel az első osztályba. Az angyalföldiek egyébként nyertek, így nem is tudtak volna előzni már.
A Honvéd a 16 csapatos másodosztály ezüstérmese lett: 18 győzelem mellett öt döntetlent és hét vereséget számlál, és három év után jutott vissza az élvonalba. A bajnok Vasas végül öt ponttal gyűjtött többet.
Feczkó Tamás tavaly januárban vette át az irányítást, kereken 50 tétmeccse volt a Honvéd élén, és ezeken 1,96 pontot átlagolt.
