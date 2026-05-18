Hiába juttatta fel a csapatot az NB I-be, kirúghatták Kispesten az edzőt

Azt NB I.hu-hoz hasonlóan a Mandiner is úgy értesült, hogy a labdarúgó NB I-be feljutó Budapest Honvéd hétfőn menesztette Feczkó Tamás vezetőedzőt, a kispesti klub azonban még ezt hivatalosan nem jelentette be.

Információink szerint nem Feczkó irányítja a kispestieket az első osztályban (Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA)

A kispestiek az utolsó fordulóban 4–1-es vereséget szenvedtek a BVSC Zugló vendégeként, így nem volt esélyük arra, hogy a Vasas FC-t megelőzve bajnokként jussanak fel az első osztályba. Az angyalföldiek egyébként nyertek, így nem is tudtak volna előzni már.