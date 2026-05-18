tiltott tárgy krumpli börtön mobiltelefon

Krumpliba rejtett telefonokat próbáltak becsempészni egy budapesti börtönbe

2026. május 18. 15:27

A hozzátartozók folyamatosan újabb és újabb trükkökkel próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni a börtönökbe.

Krumpliba rejtett mobiltelefonokra bukkant egy őr a Budapesti Fegyház és Börtön területén – közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) az MTI-vel hétfőn.

Az egyik foglalkoztatási felügyelő biztonsági ellenőrzés során bukkant a Gyűjtő udvarán heverő csomagokra május 15-én és május 17-én. A gondosan összekötözött burgonyákat feltételezhetően a kerítésen át dobták be a börtönbe. 

A krumplikból tíz darab kis méretű, SIM-kártyát nem tartalmazó mobiltelefon került elő – írták.

A hozzátartozók folyamatosan újabb és újabb trükkökkel próbálnak tiltott tárgyakat – jellemzően mobiltelefonokat – bejuttatni a börtönökbe. Idén 167 esetben találtak nem engedélyezett telekommunikációs eszközt a büntetés-végrehajtási intézetekben – közölte BvOP.

A szigorú biztonsági intézkedéseknek, a modern technikai felszereltségnek és a hatékony felderítési munkafolyamatoknak köszönhetően az elmúlt évek alatt erőteljesen visszaszorultak az intézményekben a tiltott tárgyak, 2021-hez képest a tiltott mobiltelefonok száma több mint 35 százalékkal csökkent. A büntetés-végrehajtási szervezet következetesen és szigorúan lép fel minden olyan esetben, amikor az intézetekben illegális dolgokat talál. A Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka a mobiltelefonokat tartalmazó burgonyák esetében is szabálysértési feljelentést tett ismeretlen tettes ellen – írták.

(MTI)

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
ugynok007-2
2026. május 18. 15:59
Milyen sügérek!
sanya55-2
2026. május 18. 15:54
Digitalizáció, ez már a jövő
