Tisza Párt majka puzsér róbert gulyás márton rendszerbontó nagykoncert fidesz börtön interjú partizán választás

Nyáron még kivégzést imitált, most kiderült: az életét féltette Majka

2026. április 15. 15:24

Az ellenzéki himnusszá vált Csurran, cseppen előadója szerint egy zenésznek nem kell politikai párt mögé beállnia.

null

A választások után pár nappal interjút adott a Partizánnak Majka. Az előadó Gulyás Mártonnak bevallotta, hogy gyomorgörccsel figyelte április 12-én az eredményeket, de ez az érzése hétfő reggelre elmúlt. 

Majka arra is kitért, hogy szerinte 

nem kell politikai párt mögé beállni egy zenésznek, de a meglévő párt leváltására a Tisza volt a megfelelő.

Majka arról is beszélt a műsorban, hogy azt nem bánja, hogy kihagyta Puzsér Róberték Rendszerbontó Nagykoncertjét, mert nem tudta volna kontrollálni, mi történik a színpadon, amivel őt összemoshatják, illetve döntésének technikai okai is voltak. 

De arról is beszélt, hogy féltette magát a most leváltott kormány alatt, ami szerinte a fehérorosz rendszerhez volt hasonló, de még nem olyan. Mint mondta, más rendszerekben az olyan típusú embereket, mint ő, „felakasztják vagy börtönbe küldik”, és ettől komolyan tartott. Mindezt hónapokkal azután, hogy Debrecenben, a Campus Fesztiválon a miniszterelnök kivégzését imitálta. Az esetnek nem lett semmi következménye. Sőt, 

még utána is számos nagykoncertet adott, melyeken nem kevés bevételt könyvelhetett el.

Szerinte ez a Fidesz „legnagyobb baja”

Majoros Péter gondolatait azzal zárta, hogy véleménye szerint „a Fidesznek az a legnagyobb baja, hogy kiment a divatból”, sőt úgy gondolja, Dopeman és Curtis szerepeltetése is visszaütött – foglalta össze az interjút a 24.hu.

Nyitókép: Majka Facebook-oldala

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Finale
2026. április 15. 16:44
Mert o bezzeg nem ment ki a divatbol :DDDD Par honap es a kutyanak sem fogsz kelleni te barom,A mocskos fideszezesedet pedig nem felejtjuk el soha. Koztudott,hogy mentalisan problemaid vannak, szerintem ezert lattal te itt Feheroroszorszagot. Ez a ven hulye azt hiszi,hogy o friss fiatal :D azert kellett a hatterhatalomnak,ez az ev vicce.
sensuscommunis
2026. április 15. 16:18
A fejében nagy kalamajka :))
CirmoS
2026. április 15. 16:13
Ez a mocskos ózdi putrisori cigó a nyolc osztályával nagyon szeret okoskodni! A TÉNY amit ez a szennyműsorban felkapaszkodott, tehetségtelen féreg a mai napig sem tud feldolgozni : - Dopeman nélkül SEHOL nem lenne ez a bugris! Simán az utca embere lenne, jó eséllyel közmunkán.. ( Dopemannak ezt soha nem szabad megbocsátani! ) - EZ az ózdi senki nem tudja elviselni, hogy pénzéhsége okán csapódott a TV-2- ből az RTL- hez, ahol kudarcot vallott mert a nézők nem voltak rá kiváncsiak! Ezután vissza akart táncolni, de a TV- 2- nél elzavarták! Ekkor sértődött meg! Curtis a jó oldalon maradt! Az ózdi cigó tahó ezt nem tudja elviselni! Ennyike!
survivor
2026. április 15. 15:57
Miből él majd Carson Coma/ Azahriah,/Majka/ BetonHofi/ Fluor Tomi/Krúbi EZUTÁN ?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!