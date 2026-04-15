Nyáron még kivégzést imitált, most kiderült: az életét féltette Majka

Magyar Péter világossá tette: a Tisza pártnak nincs konkrét köztársasági elnök jelöltje.
Az ellenzéki himnusszá vált Csurran, cseppen előadója szerint egy zenésznek nem kell politikai párt mögé beállnia.
A választások után pár nappal interjút adott a Partizánnak Majka. Az előadó Gulyás Mártonnak bevallotta, hogy gyomorgörccsel figyelte április 12-én az eredményeket, de ez az érzése hétfő reggelre elmúlt.
Majka arra is kitért, hogy szerinte
nem kell politikai párt mögé beállni egy zenésznek, de a meglévő párt leváltására a Tisza volt a megfelelő.
Majka arról is beszélt a műsorban, hogy azt nem bánja, hogy kihagyta Puzsér Róberték Rendszerbontó Nagykoncertjét, mert nem tudta volna kontrollálni, mi történik a színpadon, amivel őt összemoshatják, illetve döntésének technikai okai is voltak.
De arról is beszélt, hogy féltette magát a most leváltott kormány alatt, ami szerinte a fehérorosz rendszerhez volt hasonló, de még nem olyan. Mint mondta, más rendszerekben az olyan típusú embereket, mint ő, „felakasztják vagy börtönbe küldik”, és ettől komolyan tartott. Mindezt hónapokkal azután, hogy Debrecenben, a Campus Fesztiválon a miniszterelnök kivégzését imitálta. Az esetnek nem lett semmi következménye. Sőt,
még utána is számos nagykoncertet adott, melyeken nem kevés bevételt könyvelhetett el.
Majoros Péter gondolatait azzal zárta, hogy véleménye szerint „a Fidesznek az a legnagyobb baja, hogy kiment a divatból”, sőt úgy gondolja, Dopeman és Curtis szerepeltetése is visszaütött – foglalta össze az interjút a 24.hu.
Nyitókép: Majka Facebook-oldala
