Pride-fáradság – Csökkeni kezdett az LMBTQ-ügyek támogatottsága Amerikában

Azonban gyorsan kiderült, hogy a melegházasság elfogadása nem a melegjogi aktivizmus sikeres befejezése lett, hanem a még nyíltabb aktivizmus kezdete.

Az aktivistáknak ugyanis nem volt elég a törvényi elfogadás, hanem támogatást és ünneplést vártak el a társadalom minden rétegétől. Ekkor kezdődtek a perek: párok beperelték a virágkötőt, aki nem akart melegesküvőt díszíteni, a cukrászt, aki nem akart tortát sütni, és az örökbeadó ügynökségeket, akik csak hagyományos keresztény házaspároknak adnak örökbe gyermekeket. Az iskolákban a tananyagokban megjelent az LMBTQ szexuális felvilágosítás, amely ellen tiltakozó szülőket homofóbnak bélyegezték. A Biden éra alatt a szövetségi kormány elkezdte kormányzati szinten is a gender-ideológiát hirdetni, és a különböző intézményektől elvárták az ideológia elfogadását.

A nagy teszt a cégek számára a Pride hónap lett, mikor mindenki bizonyíthatta a hova tartozását. Egyesült Államokban júniusban a cégek kötelező köröket futnak: mindenki igyekszik piacra dob szivárványszínű csomagolású termékeket, Pride témájú hirdetéseket adnak ki, és céges képviseletek felvonulnak a melegfelvonulásokon, mintegy ezzel jelezve, hogy „jó oldalon” állnak. Időközben a szivárvány zászló helyét átvette az új „progresszív szivárvány”, amin a különböző új szexuális identitások színei lassan elnyelik az eredeti zászlót. Ahogy arról a Spectator magazin írt nemrég: