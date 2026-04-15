Veri az asztalt Magyar Péter Sulyok Tamás lemondását követelve, de a Tiszának elképzelése sincs arról, ki léphetne a helyébe

Magyar Péter szerint Sulyok Tamás megfontolja a lemondást
Szerda délelőtt a köztársasági elnök fogadta a Tisza Párt elnökét a Sándor Palotában.
Magyar Péter világossá tette: a Tisza pártnak nincs konkrét köztársasági elnök jelöltje.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, szerda délelőtt Sulyok Tamás köztársasági elnök fogadta Magyar Pétert a Sándor-Palotában. A Tisza párt elnöke az eseményt követő sajtótájékoztatón világossá tette, a köztársasági elnök haladéktalan lemondását követeli. A pártelnök bejelentette, a négyszemközt tartott találkozó Sulyok Tamás úgy fogalmazott, megfontolja a felszólítást.
Magyar Pétert sajtótájékoztatóján a Telex arról is kérdezte, hogy van-e már jelölt a lemondásra felszólított Sulyok Tamás szerepére.
A Tisza párt elnöke azonban erre nem adott egyértelmű választ.
Elmondta, hogy a zárt ajtók mögött zajló egyeztetésen felmerült a köztársasági elnök jogköreinek bővítése – különösen a miniszterelnök hatalmának ellensúlyozása érdekében –, valamint az is, hogy a jövőben akár a választási eredményekhez köthetnék az államfő kijelölését.
Nyilatkozatából ugyanakkor nem derült ki egyértelműen, hogy a következő köztársasági elnök megválasztása még az esetleges alkotmánymódosítás előtt, vagy azt követően történne-e meg.
Magyar Péter azt is világossá tette, hogy jelenleg nincs konkrét jelöltjük a posztra.
Ugyanakkor jelezte: olyan személyt tartana ideálisnak, akinek a megválasztásával akár a Fidesz frakciója is egyetérthet.
