04. 15.
szerda
tisza sulyok tamás köztársasági elnök Magyar Péter jelölt

Veri az asztalt Magyar Péter Sulyok Tamás lemondását követelve, de a Tiszának elképzelése sincs arról, ki léphetne a helyébe

2026. április 15. 12:37

Magyar Péter világossá tette: a Tisza pártnak nincs konkrét köztársasági elnök jelöltje.

2026. április 15. 12:37
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, szerda délelőtt Sulyok Tamás köztársasági elnök fogadta Magyar Pétert a Sándor-Palotában. A Tisza párt elnöke az eseményt követő sajtótájékoztatón világossá tette, a köztársasági elnök haladéktalan lemondását követeli. A pártelnök bejelentette, a négyszemközt tartott találkozó Sulyok Tamás úgy fogalmazott, megfontolja a felszólítást.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Pétert sajtótájékoztatóján a Telex arról is kérdezte, hogy van-e már jelölt a lemondásra felszólított Sulyok Tamás szerepére. 

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

A Tisza párt elnöke azonban erre nem adott egyértelmű választ.

Elmondta, hogy a zárt ajtók mögött zajló egyeztetésen felmerült a köztársasági elnök jogköreinek bővítése – különösen a miniszterelnök hatalmának ellensúlyozása érdekében –, valamint az is, hogy a jövőben akár a választási eredményekhez köthetnék az államfő kijelölését.

Nyilatkozatából ugyanakkor nem derült ki egyértelműen, hogy a következő köztársasági elnök megválasztása még az esetleges alkotmánymódosítás előtt, vagy azt követően történne-e meg.

Magyar Péter azt is világossá tette, hogy jelenleg nincs konkrét jelöltjük a posztra. 

Ugyanakkor jelezte: olyan személyt tartana ideálisnak, akinek a megválasztásával akár a Fidesz frakciója is egyetérthet.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 66 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
SyncBaer
2026. április 15. 13:36
Ez a paprikajancsi az ügyeletes szeretőjétől követeljen vazelint!
nempolitizalok-0
2026. április 15. 13:34
Az eurolibsi csürhe fog találni oda is embert.
irondome
2026. április 15. 13:32
Csak úgy árad belőle a "tisztelet" kultúrája. Mint Zelenszkijből. Érdekes lesz, ahogy majd a kettőjük határtalan egója (köszönet semmi, követelés minden) kontaktusba kerül...
coyote-0
2026. április 15. 13:32
Legyen Bütyök a K. elnök is a M. elnökség mellett.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!