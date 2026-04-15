Magyar Péter szerint Sulyok Tamás megfontolja a lemondást

Ismert, szerda délelőtt Sulyok Tamás fogadta a Tisza Párt elnökét a Sándor Palotában. A köztársasági elnök tájékoztatta őt arról, hogy az Országgyűlés alakuló ülését a jogerős eredmény megszületése után a lehetséges legkorábbi dátumra fogja összehívni, az alakuló ülést előkészítő egyeztetések azonban már a napokban megkezdődhetnek, melyeknek hagyományosan az Országház ad otthont.