„Bosszúbeszéd volt. Ami mindig is hajtotta” – Bohár Dániel is elmondta véleményét Magyar Péter közmédiás szerepléséről

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
Magyar Péter a közmédiában jelentette be, hogy beszántja a közmédiát.
„Megnéztem, hogy nektek ne kelljen” – kezdte Facebook-bejegyzését Bohár Dániel, utalva Magyar Péter szerda reggeli közmédiás szereplésére. Bohár szerint a Tisza elnöke, miniszterelnök-jelöltje bement az MTVA-ba, hogy elmondja:
első intézkedései között a közmédia működésének felfüggesztése lesz.
„Illetve egyértelművé tette, hogy az évtizedek óta ott dolgozók, sok jóra ne számítsanak. Bosszúbeszéd volt. Ami mindig is hajtotta” – zárta bejegyzését az újságíró.
