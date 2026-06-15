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labdarúgás foci vb 2026 Elefántcsontpart Tunézia Svédország világbajnokság Ecuador

Potterék tisztázták, van-e helyük a vb-n – ötösre vizsgáztak Mexikóban

2026. június 15. 07:05

Elefántcsontpart és Svédország is győzelemmel mutatkozott be az idei labdarúgó-világbajnokságon. Előbbi egy küzdelmes mérkőzésen, utóbbi könnyedén gyűjtötte be a három pontot.

2026. június 15. 07:05
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Magyar idő szerint hétfőn már két mérkőzést is rendeztek a labdarúgó-világbajnokságon: az elsőn Elefántcsontpart egy 90. percben született góllal legyőzte Ecuadort, míg a másodikon Svédország 5–1-re kiütötte Tunéziát.

Foci vb 2026: Amad góljával nyertek az „Elefántok”
Foci vb 2026: Amad góljával nyertek az „Elefántok” (Fotó: Mauro Pimentel/AFP)

Bár papíron Ecuador valamivel esélyesebbnek számított Elefántcsontpart ellen, az afrikai együttes a felkészülés során bebizonyította, hogy nem szabad leírni, hiszen ebben a naptári évben egymás után három vb-re kijutó csapatot is legyőzött:

  • Dél-Koreát 4–0-ra,
  • Skóciát 1–0-ra és
  • Franciaországot 2–1-re.

Elefántcsontpart most egy újabb nagy skalpot gyűjtött be, és ezt már a világbajnokságon, Philadelphiában. Ecuador ellen egy jó mérkőzést játszott, a helyzetek minősége alapján akár 2–1-re is nyerhetett volna, de végül 1–0 lett: a 90. percben a csereként pályára lépő Manchester United-támadó, Amad Diallo döntötte el a meccset. Ez az eredmény egyébként azt is jelenti, hogy megvan Afrikának az első győzelme ezen a tornán.

Elefántcsontpart nagy lépést tett a továbbjutás és a csoportmásodik hely felé, hiszen a csoportban Németország mellett még az a Curacao szerepel, amely vasárnap egy hetest kapott a németektől.

Foci vb 2026: kiütéses svéd győzelem

Hajnali négy órától Svédország és Tunézia csapott össze Mexikóban. A nagy nevekből álló svédek úgy jutottak ki a tornára, hogy a világbajnoki selejtezőcsoportjukban nagy meglepetésre teljesen leszerepeltek, két pontot gyűjtve az utolsó helyen zártak, viszont mivel előtte jól szerepeltek a Nemzetek Ligájában, helyet kaptak a pótselejtezőben, ahol aztán megmutatták, hogy milyen erőkből is állnak, az ukránokat és a lengyeleket is felül múlták.

Bár a Graham Potter irányította Svédország felkészülése nem volt a legjobb (vereség Norvégia ellen és döntetlen Görögország ellen), Tunézia ellen esélyesebbnek számított, és végül könnyedén érvényesítette a papírformát. Az afrikai együttes több hibát is vétett hátul, ezeket pedig a svédek kíméletlenül megbüntették, és végül 5–1-re nyertek.

Ez a csoport egy forduló után úgy néz ki, hogy Svédország vezet, utána az egymással döntetlent játszó Hollandia és Japán következik, míg az utolsó Tunézia.

A világbajnokság teljes menetrendje és minden fontos tudnivaló itt!

Labdarúgó-világbajnokság (Egyesült Államok, Kanada, Mexikó)
E-csoport
Elefántcsontpart–Ecuador 1–0 (Amad 90.)
F-csoport
Svédország–Tunézia 5–1 (Y. Ayari 7., 90+6., Isak 30., Gyökeres 59., M. Svanverb 84., ill. O. Rekik 43.)

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Nyitókép: Julio Cesar Aguilar/AFP

 

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