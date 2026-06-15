Potterék tisztázták, van-e helyük a vb-n – ötösre vizsgáztak Mexikóban

Magyar idő szerint hétfőn már két mérkőzést is rendeztek a labdarúgó-világbajnokságon: az elsőn Elefántcsontpart egy 90. percben született góllal legyőzte Ecuadort, míg a másodikon Svédország 5–1-re kiütötte Tunéziát.

Foci vb 2026: Amad góljával nyertek az „Elefántok” (Fotó: Mauro Pimentel/AFP)

Bár papíron Ecuador valamivel esélyesebbnek számított Elefántcsontpart ellen, az afrikai együttes a felkészülés során bebizonyította, hogy nem szabad leírni, hiszen ebben a naptári évben egymás után három vb-re kijutó csapatot is legyőzött: