Potterék tisztázták, van-e helyük a vb-n – ötösre vizsgáztak Mexikóban

- Dél-Koreát 4–0-ra,
- Skóciát 1–0-ra és
- Franciaországot 2–1-re.
Elefántcsontpart most egy újabb nagy skalpot gyűjtött be, és ezt már a világbajnokságon, Philadelphiában. Ecuador ellen egy jó mérkőzést játszott, a helyzetek minősége alapján akár 2–1-re is nyerhetett volna, de végül 1–0 lett: a 90. percben a csereként pályára lépő Manchester United-támadó, Amad Diallo döntötte el a meccset. Ez az eredmény egyébként azt is jelenti, hogy megvan Afrikának az első győzelme ezen a tornán.
Elefántcsontpart nagy lépést tett a továbbjutás és a csoportmásodik hely felé, hiszen a csoportban Németország mellett még az a Curacao szerepel, amely vasárnap egy hetest kapott a németektől.