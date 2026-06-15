Bemutatkozik a vb-győzelem egyik esélyese és a születésnapos Szalah vezette Egyiptom – itt a vb hétfői programja!

A helyi idő szerint hétfői programban újabb négy mérkőzést rendeznek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó-világbajnokságon, a G- és a H-csoportban is megkezdődnek a küzdelmek. Itt a foci vb 2026 menetrendje a hét első napján!

Foci vb 2026 menetrend: hétfőn bemutatkoznak a végső tornagyőzelemre is nagy esélyesnek tartott spanyolok

Fotó: Timothy A. Clary/AFP