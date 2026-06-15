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Zöld-foki-szigetek vb menetrend Spanyolország Egyiptom Belgium

Bemutatkozik a vb-győzelem egyik esélyese és a születésnapos Szalah vezette Egyiptom – itt a vb hétfői programja!

2026. június 15. 05:30

A spanyolok az NB I-ből ismerős játékosokkal, a belgák az egyiptomiakkal néznek farkasszemet. A világbajnokság hétfői programjában újabb négy meccs szerepel a foci vb 2026 menetrendben.

2026. június 15. 05:30
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A helyi idő szerint hétfői programban újabb négy mérkőzést rendeznek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó-világbajnokságon, a G- és a H-csoportban is megkezdődnek a küzdelmek. Itt a foci vb 2026 menetrendje a hét első napján!

Foci vb 2026 menetrend
Foci vb 2026 menetrend: hétfőn bemutatkoznak a végső tornagyőzelemre is nagy esélyesnek tartott spanyolok
Fotó: Timothy A. Clary/AFP

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A játéknap nyitó meccsét a vb-győzelem egyik esélyeseként emlegetett Európa-bajnok spanyolok vívják a Zöld-foki szigetek ellen, amelynek keretében ismerős arcok is feltűnnek.

A kezdőcsapatban ott lehet a Puskás Akadémia középpályása, Laros Duarte és szintén az országot képviselheti a magyar állampolgársággal is rendelkező Stopira,

aki több mint egy évtizedet töltött Székesfehérváron a Videoton színeiben.

A hétfő estét egy nagy rangadó színesíti: a születésnapos Mohamed Szalah vezette Egyiptom a szupersztároktól hemzsegő Belgiummal vív meg, míg a folytatásban Szaúd-Arábia–Uruguay és Irán–Új-Zéland találkozókra kerül sor.

Foci vb 2026 menetrend

az 5. nap programja
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
G-CSOPORT
Hétfő, 21.00: Belgium–Egyiptom, Seattle (Tv: M4 Sport)
Kedd, 3.00: Irán–Új-Zéland, Los Angeles (Tv: M4 Sport)
H-CSOPORT
Hétfő, 18.00: Spanyolország–Zöld-foki szigetek, Atlanta (Tv: M4 Sport)
Kedd, 0.00: Szaúd-Arábia–Uruguay, Miami (Tv: M4 Sport)

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Fotó: Abdel Majid Bziouat/AFP

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