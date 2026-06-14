Ezt érdemes visszanézni: a vb legjobb félidejét hozta össze a holland és a japán csapat (VIDEÓ)

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A visszafogott első félidő után felpörögtek az események Dallasban. A Hollandia–Japán meccs a világbajnokság legjobb félidejét produkálta a szünet után, úgy tűnt, kapufás gólokkal nyer az Oranje, de nem tudta kihúzni a hajrát, az ázsiaiak megmentettek egy pontot.
A labdarúgó-világbajnokság F-csoportjának küzdelmeit a Hollandia–Japán találkozó nyitotta, amely helyzetekben nem bővelkedett az első félidőben. A japánok rendkívül szűk területen tíz emberrel védekeztek a tizenhatos környékén, a hollandok pedig ritmus nélkül adogatták körbe a labdát. Az Oranjénál a pontrúgásokban bíztak, hogy kihasználják a magasságbeli fölényüket, de ha el is találták a kaput, a magabiztosan védő Suzuki a helyén volt a gólvonal előtt.
A második félidő elején aztán némileg felpörögtek az események: az 51. percben egy liverpooli összjátéknak köszönhette a vezető gólját Hollandia. A Vörösök középpályása, Ryan Gravenberch beadását a csapatkapitány, Virgil van Dijk bólintotta mértani pontossággal a japánok hálójába. A precíz kivitelezést bizonyítja, hogy a kapufáról pattant a gólvonal mögé a labda.
Ez volt a robosztus védő 13. gólja a nemzeti csapatban.
Nem sokáig voltak hátrányban a japánok, az 57. percben Keito Nakamura lőtt a holland kapuba, majd újabb hét perc elteltével ismét a narancsmezesek ünnepelhettek. Crysencio Summerville az első tétmeccsén egyből szerzett egy káprázatos gólt, a West Ham holland szélsőjének lövése után is a kapufáról pattant a labda a hálóba.
A hollandok a cserék után már csak ki akarták húzni a hajrát, Japán azonban egy különleges góllal megmentett egy pontot. Ogawa fejesét Kamada csúsztatta meg a 89. percben, Bart Verbruggen csak beleütni tudott a labdába, de a gólt nem akadályozhatta meg. A saját fegyverével verték meg Hollandiát, egy pontrúgás után jött össze a japán egyenlítés.
A visszafogott első játékrészt követően a vb egyik legjobb félidejét produkálták a csapatok, 2–2-es döntetlennel ért véget az összecsapás.
Labdarúgó-világbajnokság, F-csoport, 1. forduló:
Hollandia–Japán 2–2 (0–0)
Dallas, Arlington Stadion, 75 220 néző, v.: Elfath (egyesült államokbeli)
gólszerzők: van Dijk (51.), Summerville (64.) ill. Nakamura (57.), Kamada (89.)
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Fotó: Aric Becker/AFP