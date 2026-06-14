Ezt érdemes visszanézni: a vb legjobb félidejét hozta össze a holland és a japán csapat (VIDEÓ)

A hollandok a cserék után már csak ki akarták húzni a hajrát, Japán azonban egy különleges góllal megmentett egy pontot. Ogawa fejesét Kamada csúsztatta meg a 89. percben, Bart Verbruggen csak beleütni tudott a labdába, de a gólt nem akadályozhatta meg. A saját fegyverével verték meg Hollandiát, egy pontrúgás után jött össze a japán egyenlítés.

A visszafogott első játékrészt követően a vb egyik legjobb félidejét produkálták a csapatok, 2–2-es döntetlennel ért véget az összecsapás.

Labdarúgó-világbajnokság, F-csoport, 1. forduló:

Hollandia–Japán 2–2 (0–0)

Dallas, Arlington Stadion, 75 220 néző, v.: Elfath (egyesült államokbeli)

gólszerzők: van Dijk (51.), Summerville (64.) ill. Nakamura (57.), Kamada (89.)