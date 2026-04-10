Nagy pofon Puzsérnak: Majka visszautasította a felkérést, nem lesz ott a „Rendszerbontó Nagykoncerten”
És nem az ózdi rapper az egyetlen...
Majka mindig nagyon érezte a néplelket, ha ő most ebből kihátrál, annak is van másodlagos jelentése.
„Kíváncsi vagyok mi lesz este a Rendszerbontó Koncerten. Az ötlet eredeti, bár nem tudom, hogy kivitelezhető, hogy számonként cserélődnek a zenekarok hangszerestül. Biztos nagyon sokan lesznek. Ingyen koncert, a legnagyobb sztárokkal, sokakat vonz. Azt nem tudom, hogy van-e politikai hatása. Lehet, érdekes lenne egy profi felmerést készíteni róla.
És nem az ózdi rapper az egyetlen...
Mindenesetre megint valami társadalmi innováció. Én örülök minden ilyennek. Az mindenesetre sokatmondó, hogy Majka nem megy el, aki gyakorlatilag az ellenzék himnuszát írta meg a Csurran-cseppennel. Majka mindig nagyon érezte a néplelket, ha ő most ebből kihátrál, annak is van másodlagos jelentése. De persze nem kell túlgondolni. Puzsér eleget csesztette ahhoz Majkát, hogy ne legyen kedve elmenni a koncertjére.
Másrészt az igényesebb zenészeknek kockázat ez a koncert, mivel nyilván nem lehet technikailag olyan profi, mint egy rendesen beállított buli. A helyszín is nehéz, de főleg a zenekarok ötpercenkénti cseréje garantálja a bénázást. Szóval meglátjuk. Én majd az interneten követem.”
