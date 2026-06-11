Két nappal a Metallica előtt Budapesten léptek fel a trónörököseik, a Papa Roach még mindig a magyarok kedvence

Szeretjük sajnáltatni magunkat, hogy nyugat-európai országokhoz képest milyen sok nagy zenekar kerül el minket, de igazából, ha kivesszük Ausztriát a kalapból, akkor a szomszédokhoz képest enyhén szólva sincs okunk a panaszra. A Papa Roach az eddigi karrierje során Romániában egyszer, Szlovákiában kétszer, Szlovéniában szintén kétszer, Horvátországban egyszer, Szerbiában pedig egyetlen alkalommal sem lépett fel, míg nálunk kedd este a kilencedik koncertjüket adták – tizenhat év leforgása alatt. A közönség pedig nem akar rájuk unni, bár játszottak már az Arénában is megfelezett nézőtér előtt, most adták el a legtöbb jegyet.

Papa Roach. Forrás: Live Nation

Az együttes immáron másfél éve a debütáló lemezük huszonötödik évfordulóját ünnepli, ami így már ugye huszonhat éves, a jelenlegi turné pedig egyfajta igazságszolgáltatás mindazoknak, akik az ezredforduló környékén voltak tinédzserek. Akkoriban ugyanis a legtöbb gimisnek a nu metal és a pop-punk jelentette a kapudrogot a gitárzene világában, az idősebbektől pedig kapták az ívet, hogy ezek a műfajok csak átmeneti divathullámok, amelyek majd gyorsan lecsengenek, és úgy eltűnnek, mintha nem is lettek volna. Sokan éreztük, hogy ennél jóval többről van szó, és