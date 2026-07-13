Budapesten is megünnepli az ötvenedik évfordulóját a Sex Pistols

Egy vajreklám támasztotta fel a zenekarát, politikai ellenfeleit mindig is tisztelte – 5 érdekesség Johnny Rottenről, a Sex Pistols egykori énekeséről
A zenész május 20-án a Dürer Kertben lép fel a Public Image Ltd nevű együttesével.
Az együttes brit punkmozgalom szíve és ökle, zenéjükkel generációknak törték az utat, örökre megváltoztatva a stílus konvencióit és a társadalmat. A műfaj születését 1976-ra datálják, a Sex Pistols feat Frank Carter pedig ezt ünnepli az 50 Years of Punk című koncertsorozatával, amellyel július 20-án a Budapest Parkban is fellépnek.
Noha egyetlen stúdiólemezt adtak ki, a Never Mind the Bollocks mindent felforgatott: a Sex Pistols generációk frusztrációját és dühét csatornázta be a dalaiba, az olyan punkhimnuszokkal, mint a God Save the Queen vagy az Anarchy in the UK, görbetükröt tartottak a monarchiának. A zenekar pályafutása mindössze két és fél évig tartott, ami nem szűkölködött a botrányoktól és összetűzésektől sem, zenéjükkel azonban valami nagyon őszinte és friss erőt hoztak be. Nélkülük ma számos korszakalkotónak tartott zenekar nem létezne.
A zenekar feloszlását 1978-ban Johnny Rotten jelentette be, miután elhagyta a bandát, majd 1979-ben Sid Vicious is meghalt heroin-túladagolásban. 1996-ban az alapítótagok, Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook és Glen Matlock újra összeálltak egy turnéra, illetve 2002 után további koncerteket is adtak.
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A zenész május 20-án a Dürer Kertben lép fel a Public Image Ltd nevű együttesével.
2008-ban a Sziget Fesztiválon is játszottak.
Majd sok évnyi csend következett, amelyet végül 2024-ben törtek meg, amikor Frank Carterrel a mikrofonnál újra színpadra álltak. A megújult formáció Sex Pistols feat Frank Carter néven turnézik, idén pedig megünneplik a punkmozgalom születésének ötvenedik évfordulóját és közel húsz év után végre Budapestre is visszatérnek.
Ezen az estén ráadásul az együttest a korosztálytársaiknak számító, Magyarországon eddig egyetlen egyszer koncertező The Damned vezeti fel.
Nyitókép: Sex Pistols feat Frank Carter. Forrás: Live Nation