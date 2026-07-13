Budapesten is megünnepli az ötvenedik évfordulóját a Sex Pistols

Noha egyetlen stúdiólemezt adtak ki, a Never Mind the Bollocks mindent felforgatott: a Sex Pistols generációk frusztrációját és dühét csatornázta be a dalaiba, az olyan punkhimnuszokkal, mint a God Save the Queen vagy az Anarchy in the UK, görbetükröt tartottak a monarchiának. A zenekar pályafutása mindössze két és fél évig tartott, ami nem szűkölködött a botrányoktól és összetűzésektől sem, zenéjükkel azonban valami nagyon őszinte és friss erőt hoztak be. Nélkülük ma számos korszakalkotónak tartott zenekar nem létezne.

A budapesti Sex Pistols-koncert plakátja. Forrás: Live Nation

A zenekar feloszlását 1978-ban Johnny Rotten jelentette be, miután elhagyta a bandát, majd 1979-ben Sid Vicious is meghalt heroin-túladagolásban. 1996-ban az alapítótagok, Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook és Glen Matlock újra összeálltak egy turnéra, illetve 2002 után további koncerteket is adtak.