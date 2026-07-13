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punkzene Budapest Park Sex Pistols koncert

Budapesten is megünnepli az ötvenedik évfordulóját a Sex Pistols

2026. július 13. 22:00

Az együttes brit punkmozgalom szíve és ökle, zenéjükkel generációknak törték az utat, örökre megváltoztatva a stílus konvencióit és a társadalmat. A műfaj születését 1976-ra datálják, a Sex Pistols feat Frank Carter pedig ezt ünnepli az 50 Years of Punk című koncertsorozatával, amellyel július 20-án a Budapest Parkban is fellépnek.

2026. július 13. 22:00
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Mandiner
Mandiner

Noha egyetlen stúdiólemezt adtak ki, a Never Mind the Bollocks mindent felforgatott: a Sex Pistols generációk frusztrációját és dühét csatornázta be a dalaiba, az olyan punkhimnuszokkal, mint a God Save the Queen vagy az Anarchy in the UK, görbetükröt tartottak a monarchiának. A zenekar pályafutása mindössze két és fél évig tartott, ami nem szűkölködött a botrányoktól és összetűzésektől sem, zenéjükkel azonban valami nagyon őszinte és friss erőt hoztak be. Nélkülük ma számos korszakalkotónak tartott zenekar nem létezne.

Sex Pistols
A budapesti Sex Pistols-koncert plakátja. Forrás: Live Nation

A zenekar feloszlását 1978-ban Johnny Rotten jelentette be, miután elhagyta a bandát, majd 1979-ben Sid Vicious is meghalt heroin-túladagolásban. 1996-ban az alapítótagok, Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook és Glen Matlock újra összeálltak egy turnéra, illetve 2002 után további koncerteket is adtak.

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2008-ban a Sziget Fesztiválon is játszottak. 

Majd sok évnyi csend következett, amelyet végül 2024-ben törtek meg, amikor Frank Carterrel a mikrofonnál újra színpadra álltak. A megújult formáció Sex Pistols feat Frank Carter néven turnézik, idén pedig megünneplik a punkmozgalom születésének ötvenedik évfordulóját és közel húsz év után végre Budapestre is visszatérnek. 

Ezen az estén ráadásul az együttest a korosztálytársaiknak számító, Magyarországon eddig egyetlen egyszer koncertező The Damned vezeti fel. 

Nyitókép: Sex Pistols feat Frank Carter. Forrás: Live Nation

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Összesen 2 komment

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harmadik-kokrowatz
2026. július 13. 23:46
tavaly láttam őket - ez sajnos már nem az.
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Canadian
2026. július 13. 23:08
Jók voltak valamikor. Most már csak egy csapat patetikus öregember, még egyelőre nem járókerettel, de hamarosan az is jön.
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