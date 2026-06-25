Soha nem volt még ennyire dühös az amerikai punkbanda – és most Budapesten is kiereszti a haragját

Kevés zenekarnak sikerült annyira jól a névválasztás, mint a Rise Againstnek. Miközben a divatirányzatok jöttek-mentek, az együttes a művészi ellenállás biztos iránytűje maradt. Bár folyamatosan frissítették a receptjüket, eredeti lázadó szellemiségüket több mint negyedszázadon át sikeresen megőrizték. Legújabb, a Loma Vistánál megjelent lemezükön, a Ricocheten pedig talán az eddigi legzsigeribb dalciklusukat alkották meg.

Nyitókép: Rise Against. Fotó: Mynxii White

Hiszen a Rise Against legutóbbi opusza óta eltelt négy évben a világot ellepték a szemérmetlen hazugságok, az arcátlan kapzsiság és a sokkoló kegyetlenség, ez a leépülés pedig nem kerülte el a banda figyelmét sem. A Ricochet ezeket a válságokat veszi nagyító alá és éleslátással, nyers érzelmekkel boncolgatja őket.