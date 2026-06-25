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punkzene Budapest Park koncert

Soha nem volt még ennyire dühös az amerikai punkbanda – és most Budapesten is kiereszti a haragját

2026. június 25. 19:07

A két évvel ezelőtti koncertjük után visszatér Magyarországra a chicagói együttes. A Rise Against a nemrég megjelent új lemezét is bemutatja a Budapest Parkban július 1-jén.

2026. június 25. 19:07
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Mandiner
Mandiner

Kevés zenekarnak sikerült annyira jól a névválasztás, mint a Rise Againstnek. Miközben a divatirányzatok jöttek-mentek, az együttes a művészi ellenállás biztos iránytűje maradt. Bár folyamatosan frissítették a receptjüket, eredeti lázadó szellemiségüket több mint negyedszázadon át sikeresen megőrizték. Legújabb, a Loma Vistánál megjelent lemezükön, a Ricocheten pedig talán az eddigi legzsigeribb dalciklusukat alkották meg. 

Nyitókép: Rise Against. Fotó: Mynxii White
Nyitókép: Rise Against. Fotó: Mynxii White

Hiszen a Rise Against legutóbbi opusza óta eltelt négy évben a világot ellepték a szemérmetlen hazugságok, az arcátlan kapzsiság és a sokkoló kegyetlenség, ez a leépülés pedig nem kerülte el a banda figyelmét sem. A Ricochet ezeket a válságokat veszi nagyító alá és éleslátással, nyers érzelmekkel boncolgatja őket. 

Egymásra vagyunk utalva, akár tetszik, akár nem 

– mondja Tim McIlrath, a Rise Against énekese, ritmusgitárosa és szövegírója az új lemez kapcsán, majd hozzáteszi: „Minden, amit teszel, hatással van valakire. Kapcsolatban állunk más országokkal és gazdaságokkal, kapcsolatban állunk az okmányokkal nem rendelkező bevándorlókkal. Kapcsolatban állunk minden döntéssel, amit a vezetőink hoznak. Nem vagyunk annyira elszigeteltek, mint hisszük. Amit teszünk – legyen jó vagy rossz – visszahat ránk.” 

Az album írása a 2021-es Nowhere Generation maratoni turnéja után kezdődött. A rájuk jellemző módon McIlrath és a zenekar másik dalszerzője, Joe Principe basszusgitáros újra összeült, hogy egybegyűjtsék és összevessék az ötleteiket. Amikor ezek kezdtek egységgé szerveződni, stúdióba vonultak Zach Blair szólógitárossal és Brandon Barnes dobossal, azzal a kimondott céllal, hogy elengedjék azt az elképzelést, hogyan kellene szólnia egy Rise Against-dalnak. Producerként Catherine Markst kérték fel, és rábízták, hogy kitágítsa az amúgy is monumentális dalaik határait. A keverésért felelős Alan Moulder (Nine Inch Nails, Paramore, The Killers) pedig kifinomult, atmoszferikus hangulatot adott a végső anyaghoz.

Egy jobb világért vívott küzdelem szinte mindig egy népszerűtlen véleménnyel vagy egy kisebbségi hanggal kezdődik

– mondja McIlrath. 

„Amikor túlterheltnek érzed magad, amikor úgy tűnik, egyedül állsz szemben a világgal, fontos emlékezni arra, hogy minden ellenállási mozgalom egy kicsi, szenvedélyes csoportként indult. A dalaink elvihetnek egy sötét helyre, de mindig hagyunk magunk után reménymorzsákat, hogy ki is találj onnan” –  fűzte hozzá. 

A Ricochetet éppen ezért úgy írták meg, hogy a megoldás része legyen. A Rise Against pedig most új, dühös dalaival és régi klasszikusaival tér vissza a Budapest Parkba július 1-jén. 

Nyitókép: Rise Against. Fotó: Mynxii White

 

 

Összesen 3 komment

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kampman
2026. június 25. 20:05
Fiatalkorom egyik meghatározó zenekara.
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alphaville
2026. június 25. 19:53
gagyi.
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