Ezért maradt el Korda György és Balázs Klári koncertje

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Háztartási baleset miatt maradt el Korda György és Balázs Klári EFOTT-koncertje.
Egészségügyi okok miatt lemondta szombati EFOTT-fellépését Balázs Klári és Korda György. A hírt a házaspár közösségi oldalán jelentette be.
Tájékoztatásuk szerint Balázs Klári egy háztartási baleset következtében azonnali orvosi ellátásra szorult, ezért a menedzsment és Korda György közös döntése alapján a Velencei-tónál rendezett fesztiválra tervezett koncertet lemondták.
A közlemény szerint az énekesnő állapota stabil.
„Klárika jól van, de orvosi tanácsra néhány napot az egészségügyi intézményben tölt, hogy mielőbbi gyógyulása gyors és zökkenőmentes legyen” – írták.
A művészek egyúttal megköszönték a közönségnek a szerdai EFOTT 50 Show-n nyújtott támogatást, valamint hálájukat fejezték ki a szervezőknek és saját stábjuknak is.
A házaspár azt is jelezte, hogy a most elmaradt koncert ellenére jövőre ismét szeretnének fellépni az EFOTT fesztiválon.
Nyitókép forrása: Facebook