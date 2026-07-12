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korda györgy balázs klári efott koncert

Ezért maradt el Korda György és Balázs Klári koncertje

2026. július 12. 09:11

Háztartási baleset miatt maradt el Korda György és Balázs Klári EFOTT-koncertje.

2026. július 12. 09:11
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Egészségügyi okok miatt lemondta szombati EFOTT-fellépését Balázs Klári és Korda György. A hírt a házaspár közösségi oldalán jelentette be.

Tájékoztatásuk szerint Balázs Klári egy háztartási baleset következtében azonnali orvosi ellátásra szorult, ezért a menedzsment és Korda György közös döntése alapján a Velencei-tónál rendezett fesztiválra tervezett koncertet lemondták.

A közlemény szerint az énekesnő állapota stabil.

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„Klárika jól van, de orvosi tanácsra néhány napot az egészségügyi intézményben tölt, hogy mielőbbi gyógyulása gyors és zökkenőmentes legyen” – írták.

A művészek egyúttal megköszönték a közönségnek a szerdai EFOTT 50 Show-n nyújtott támogatást, valamint hálájukat fejezték ki a szervezőknek és saját stábjuknak is.

A házaspár azt is jelezte, hogy a most elmaradt koncert ellenére jövőre ismét szeretnének fellépni az EFOTT fesztiválon.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 1 komment

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zakar zoltán béla
2026. július 12. 11:31
Gyógyuljon. De a nyifi-nyafi zenét sohasem szerettem!
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