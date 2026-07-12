Ezért maradt el Korda György és Balázs Klári koncertje

„Klárika jól van, de orvosi tanácsra néhány napot az egészségügyi intézményben tölt, hogy mielőbbi gyógyulása gyors és zökkenőmentes legyen” – írták.

A művészek egyúttal megköszönték a közönségnek a szerdai EFOTT 50 Show-n nyújtott támogatást, valamint hálájukat fejezték ki a szervezőknek és saját stábjuknak is.

A házaspár azt is jelezte, hogy a most elmaradt koncert ellenére jövőre ismét szeretnének fellépni az EFOTT fesztiválon.