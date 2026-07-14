Első önálló koncertjével tér vissza hazánkba a világsztár énekesnő

jellemezte az albumot, rajta olyan slágerekkel, mint a Fatboy Slimmel előadott Praising You vagy a You Only Love Me.

Persze, a You & I előtt is bérelt helye volt a slágerlistákon, többek közt az olyan daloknak köszönhetően, mint a Bang, az Anywhere vagy a For You, amely A szabadság ötven árnyalata című filmben is szerepelt.

Rita Ora igazi sokoldalú személyiség, aki a zene mellett a televíziózás, a kultúra és a divat területén is meghatározó szereplő. 2024-ban Anna Lahey társaságában saját hajápolási márkát is indított TYPEBEA néven, míg előtte a Primarkkal együttműködve mutatta be első ruhakollekcióját.