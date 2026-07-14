Első önálló koncertjével tér vissza hazánkba a világsztár énekesnő

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Korábban több magyar fesztiválon láthattuk a mások mellett az Anywhere, a Let You Love Me vagy a Praising You című slágereivel berobbant előadót, ezúttal azonban csak róla fog szólni az este. Rita Ora július 29-én a Budapest Parkban lép fel.
Rita Ora koszovói albán származású, brit énekesnő, színésznő és divatikon. Világszerte 10 milliárd streaming-lejátszással büszkélkedhet, valamint tizenhárom Top 10-es kislemezzel, amelyek közül négy is az első helyen végzett a brit slágerlistákon. Emellett az elsők közt kapta meg a BRIT Billion Award elismerést is, miután dalaival átlépte az egymilliárdos lejátszást az Egyesült Királyságban. Legutóbbi lemeze You & I címen jelent meg 2023-ban és egyből meg is szerezte vele az első helyet az UK Official Independent Albums Chart listán.
A Rolling Stone
lenyűgöző szerelmes dalok gyűjteményeként
jellemezte az albumot, rajta olyan slágerekkel, mint a Fatboy Slimmel előadott Praising You vagy a You Only Love Me.
Persze, a You & I előtt is bérelt helye volt a slágerlistákon, többek közt az olyan daloknak köszönhetően, mint a Bang, az Anywhere vagy a For You, amely A szabadság ötven árnyalata című filmben is szerepelt.
Rita Ora igazi sokoldalú személyiség, aki a zene mellett a televíziózás, a kultúra és a divat területén is meghatározó szereplő. 2024-ban Anna Lahey társaságában saját hajápolási márkát is indított TYPEBEA néven, míg előtte a Primarkkal együttműködve mutatta be első ruhakollekcióját.
Szerepelt mások mellett A szürke ötven árnyalata, a Pokémon – Pikachu, a detektív című filmben,
emellett olyan tévéműsorokban tűnt fel műsorvezetőként, mint a Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve vagy az MTV European Music Awards, de zsűrizett a The Masked Singer amerikai és brit változatában, a The Voice Australia műsorban pedig mentor volt.
Rita Ora korábban olyan hazai fesztiválokon lépett már fel, mint a Balaton Sound, az EFOTT vagy a SZIN, most pedig megtapasztalhatjuk, milyen, amikor önálló show-val nyűgözi le közönségét július 29-én, a Budapest Parkban.
Nyitókép: Rita Ora. Fotó: Ed Cooke