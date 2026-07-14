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Budapest Park popzene koncert

Első önálló koncertjével tér vissza hazánkba a világsztár énekesnő

2026. július 14. 20:01

Korábban több magyar fesztiválon láthattuk a mások mellett az Anywhere, a Let You Love Me vagy a Praising You című slágereivel berobbant előadót, ezúttal azonban csak róla fog szólni az este. Rita Ora július 29-én a Budapest Parkban lép fel.

2026. július 14. 20:01
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Mandiner
Mandiner

Rita Ora koszovói albán származású, brit énekesnő, színésznő és divatikon. Világszerte 10 milliárd streaming-lejátszással büszkélkedhet, valamint tizenhárom Top 10-es kislemezzel, amelyek közül négy is az első helyen végzett a brit slágerlistákon. Emellett az elsők közt kapta meg a BRIT Billion Award elismerést is, miután dalaival átlépte az egymilliárdos lejátszást az Egyesült Királyságban. Legutóbbi lemeze You & I címen jelent meg 2023-ban és egyből meg is szerezte vele az első helyet az UK Official Independent Albums Chart listán. 

A Rolling Stone 

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lenyűgöző szerelmes dalok gyűjteményeként

 jellemezte az albumot, rajta olyan slágerekkel, mint a Fatboy Slimmel előadott Praising You vagy a You Only Love Me

Persze, a You & I előtt is bérelt helye volt a slágerlistákon, többek közt az olyan daloknak köszönhetően, mint a Bang, az Anywhere vagy a For You, amely A szabadság ötven árnyalata című filmben is szerepelt. 

Rita Ora igazi sokoldalú személyiség, aki a zene mellett a televíziózás, a kultúra és a divat területén is meghatározó szereplő. 2024-ban Anna Lahey társaságában saját hajápolási márkát is indított TYPEBEA néven, míg előtte a Primarkkal együttműködve mutatta be első ruhakollekcióját. 

Szerepelt mások mellett A szürke ötven árnyalata, a Pokémon – Pikachu, a detektív című filmben,

 emellett olyan tévéműsorokban tűnt fel műsorvezetőként, mint a Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve vagy az MTV European Music Awards, de zsűrizett a The Masked Singer amerikai és brit változatában, a The Voice Australia műsorban pedig mentor volt. 

Rita Ora korábban olyan hazai fesztiválokon lépett már fel, mint a Balaton Sound, az EFOTT vagy a SZIN, most pedig megtapasztalhatjuk, milyen, amikor önálló show-val nyűgözi le közönségét július 29-én, a Budapest Parkban.

Nyitókép: Rita Ora. Fotó: Ed Cooke

 

 

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
Beszartak-a-fideszesek
•••
2026. július 14. 21:55 Szerkesztve
Ki ez az albán lotyó?
Válasz erre
0
0
Mandarin.
2026. július 14. 21:47
Britannia földjén Rita Ora lenne a migráció gyümölcse?
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1
0
Apik
2026. július 14. 21:13
Rita Ora mar lealdozoban….
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1
0
billysparks
2026. július 14. 20:18
Az életben nem hallottam még a nevét. Ránézésre a Slayer jobb!
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2
1
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