„Ott rohadjatok meg, ahol vagytok!” – így „búcsúztatta” a Mandinert Majka (VIDEÓ)

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
A rapper 1956-hoz hasonlította az idei választásokat.
Majka a legújabb koncertjén az 1956-os forradalomhoz hasonlította az április 12-ei választásokat.
Ezt követően meglehetősen vidáman köszönt el néhány laptól. Rögtön először a Mandinert emelte ki, majd utána megemlítette a Pesti Srácokat, valamint a Megafont is. „Sajnálhatnánk is titeket ugyan, de ti se sajnáltatok minket, amikor elköltöttetek annyi milliárdot arra, hogy embereket járassatok le.
Ott rohadjatok meg, ahol vagytok!”
– jelentette ki a rapper.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Majka Facebook-oldala