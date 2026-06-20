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Tisza Párt mandiner Pesti Srácok Majka koncert választás

„Ott rohadjatok meg, ahol vagytok!” – így „búcsúztatta” a Mandinert Majka (VIDEÓ)

2026. június 20. 06:24

A rapper 1956-hoz hasonlította az idei választásokat.

2026. június 20. 06:24
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Majka a legújabb koncertjén az 1956-os forradalomhoz hasonlította az április 12-ei választásokat.

Ezt követően meglehetősen vidáman köszönt el néhány laptól. Rögtön először a Mandinert emelte ki, majd utána megemlítette a Pesti Srácokat, valamint a Megafont is. „Sajnálhatnánk is titeket ugyan, de ti se sajnáltatok minket, amikor elköltöttetek annyi milliárdot arra, hogy embereket járassatok le.

Ott rohadjatok meg, ahol vagytok!”

– jelentette ki a rapper.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

@concertaholik Majka Budapest Park #majka#budapestpark #fy #fyp #foryou ♬ original sound - Concertaholic

Nyitókép: Majka Facebook-oldala

 

Összesen 121 komment

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Sorrend:
august
2026. június 20. 09:55
:)) Az a legnagyobb vicc, hogy ezek propagandistáznak másokat, amikor a megélhetési csőcseléknek szinpadról hirdetik az új "szeretetország" szlogenjeit. Eközben a tik-tok kormányzás teljes gőzzel Orbánozik, NER-ezik tovább.
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billysparks
2026. június 20. 09:52
A Slayer jobb!
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alexander-12
2026. június 20. 09:48
Téged nem kell lejáratni, zenésznek nem nevezhető megélhetési bohóc. Volt amikor a Szijjártó seggét nyaltad.
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mlotta
2026. június 20. 09:44
Hulladék cigány, aki visszaél a magyarok vendégszeretetivel.
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