„Ott rohadjatok meg, ahol vagytok!” – így „búcsúztatta” a Mandinert Majka (VIDEÓ)

Majka a legújabb koncertjén az 1956-os forradalomhoz hasonlította az április 12-ei választásokat.

Ezt követően meglehetősen vidáman köszönt el néhány laptól. Rögtön először a Mandinert emelte ki, majd utána megemlítette a Pesti Srácokat, valamint a Megafont is. „Sajnálhatnánk is titeket ugyan, de ti se sajnáltatok minket, amikor elköltöttetek annyi milliárdot arra, hogy embereket járassatok le.