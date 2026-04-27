Egy vajreklám támasztotta fel a zenekarát, politikai ellenfeleit mindig is tisztelte – 5 érdekesség Johnny Rottenről, a Sex Pistols egykori énekeséről

Rotten pert is indított, amiért az engedélye nélkül használták fel a számaikat. A probléma ezzel csak annyi volt, hogy még a kilencvenes években úgy állapodott meg a zenekarral, hasonló esetekben a többség akarata érvényesül – márpedig a többi tag támogatta a sorozat létrejöttét.

Éppen ezért elutasították az énekes keresetét, Johnny Rotten pedig csaknem csődbe ment a perköltségek miatt. Maga is belátta, hogy nyilvánvalóan esélye sem volt a Disney ellen, viszont nincsenek egyéb megtakarításai, se nyugdíja, kölcsönt sem vehet fel, a helyzetét pedig tovább nehezítette, hogy főállású ápolóként gondozta beteg feleségét.

A magánélete a szöges ellentétben állt a róla kialakított képpel

A punkzenészek általában nem éppen a bensőséges, hagyományos párkapcsolataikról híresek. Ott van például a Nofx énekese, aki egy hivatásos dominát vett feleségül, és már a hangzatos című életrajzi könyvében, a The Hepatitis Bathtub and Other Stories első oldalain olyan szexuális perverzitásokról számol be, amelyeket inkább nem is taglalnék.

Vagy a Sex Pistolsnál maradva, sosem sikerült minden kétséget kizárólag bizonyítani, hogy nem a mindössze huszonegy évesen meghalt Sid Vicious gyilkolta meg a barátnőjét. Még ő maga sem zárta ki teljesen mértékben, hogy így lett volna, mondván, hogy annyi kábítószer volt benne, hogy semmire nem emlékszik az ominózus éjszakából.