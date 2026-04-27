Egy vajreklám támasztotta fel a zenekarát, politikai ellenfeleit mindig is tisztelte – 5 érdekesség Johnny Rottenről, a Sex Pistols egykori énekeséről

Orbán Viktorék távozása után megint ad koncertet idehaza a magyar zongorista
Schiff András még 2011-ben jelentette ki, hogy amíg az Orbán-kormány hatalmon van, nem lép fel az országban.
A zenész május 20-án a Dürer Kertben lép fel a Public Image Ltd nevű együttesével. És ugyan számtalan meredek sztorit lehetne mesélni a Sex Pistolsban töltött éveiről, Johnny Rottennek az azt követő életszakasza sok szempontból még izgalmasabb.
Valószínűleg egyetlen olyan együttes sincs a zenetörténelemben, amely – leszámítva azt, hogy egy-egy turné erejéig néha összeálltak később – mindössze három évig volt aktív, egyetlen lemezt adott ki, mégis egy adott műfaj legemblematikusabb képviselőjévé vált. A Sex Pistolsnak azonban ez a rövid karrier elég volt arra, hogy egyet jelentsen a nevük a punkkal, John Lydon, vagyis művésznevén Johnny Rotten énekes pedig annak ellenére örökre összefonódott a zenekarral, hogy már lassan ötven éve teljesen más irányba indult el.
Mindössze néhány hónappal a Sex Pistols feloszlása után ugyanis a The Clash alapító tagjával, Keith Levene gitárossal, korábbi jó barátjával, Jah Wobble basszusgitárossal és Jim Walker dobossal megalakította a Public Image Ltd-et. Az azóta változatos felállásban működő formáció manapság viszonylag könnyen befogadható posztpunkot játszik, a kezdeti években azonban enyhén szólva sem azt nyújtották, mint amit vártak volna tőlük.
Nyilván mindenki arra számított, hogy Johnny Rotten új bandája egyfajta Sex Pistols 2.0 lesz, az énekesnek azonban esze ágában nem volt megfelelni az elvárásoknak. Az együttes a dalaiban rendhagyó módon vegyíti a reggae-t, a dubot az avantgárd rockkal vagy az elektronikus elemekkel. És a legkevésbé sem a klasszikus slágerlogika mentén épülnek fel, kaotikus a vonalvezetésük, és a korabeli beszámolók szerint a zenészek olyanok voltak élőben, mintha nem is ugyanazt a dalt játszanák.
A közönség nagy része pedig nem igazán tudott mit kezdeni velük, a kezdeti fellépéseik alatt sokan el is hagyták a termet.
Az első koncertjük hanganyaga fent is maradt az utókor számára, belehallgatva nem csoda, hogy a punk-rock rajongók értetlenül állt a kaotikus stílusuk előtt:
A Public Image Ltd nehezen emészthető kezdeti hangzása mögött egyfajta ideológia állt, Johnny Rotten ugyanis úgy vélte,
a zenének nem kell könnyen befogadható terméknek lennie.
Ezt a hozzáállást pedig egy különleges marketingfogással fizikai formában is kifejezte. A második lemezük, az 1979-es Metal Box ugyanis a címével megegyezően egy fém filmtekercsdobozban jelent meg, amellyel minden szempontból ellentmondott a zeneipar logikájának. Nehéz volt kinyitni, drága volt legyártani, azaz minden praktikumot nélkülözött.
Nem meglepő az ehhez hasonló húzások után, hogy a rajongók igencsak megrökönyödtek, amikor a frontember egy angol vajreklámban tűnt fel. Rotten mindezt azzal magyarázta, hogy a punk szabadságába belefér, hogy azt csinál, amit akar, és nem hiszi, hogy bármiféle szabálykönyvnek meg kellene felelnie, illetve hozzátette azt is, hogy bármikor örömmel segíti a brit gazdaságot.
Utóbbi pedig elég látványosan sikerült is neki, hiszen a hirdetést követő negyedévben a szóban forgó márka eladásai nyolcvanöt százalékkal megemelkedtek. A zenész fő motivációja ugyanakkor az volt, hogy a pénzből újraindítsa az akkor már több mint másfél évtizede feloszlott Public Image Ltd-et.
Johnny Rotten enyhén szólva sem rajongott Margaret Thatcherért, amikor azonban az Egyesült Királyság egykori miniszterelnöke elhunyt, hevesen bírálta azokat, akik bulikat rendeztek a halálhír hallatán. Ahogy egy interjúban elmondta:
„Nem örülök ezeknek a hurrápartiknak… A politikája valóban borzalmas és megosztó volt, és nagyon sok problémát okozott nekem fiatal koromban, mindannyiunknak, akiknek azon keresztül kellett mennünk. De ez nem jelenti azt, hogy táncolni fogok a sírján, nem vagyok ilyen ember.”
Majd hozzátette:
Ellensége voltam életében, de a halálában nem leszek az.
És bár a Sex Pistols karrierjében a nagy áttörést a királynőt egyenesen fasisztának tituláló God Save the Queen című dal jelentette, amelynek hatására a bandát ki is tiltották a tévékből és a rádiókból, az egyik koncertjük után pedig le is tartóztatták a tagokat, a brit uralkodó 2022-es halála után az énekes elhatárolódott mindenkitől, aki hasznot próbált ennek apropóján húzni az említett számból.
Úgy nyilatkozott, rendkívül ízléstelennek és tiszteletlennek tartja a királynővel és a családjával szemben mindezt, és bár sosem támogatta a monarchiát, de mint minden más gyászoló család, úgy a királynő hozzátartozói is tiszteletet és megértést érdemelnek ebben az időszakban. Hangsúlyozta továbbá, hogy mindig magával az intézménnyel, és nem konkrét emberekkel volt problémája.
Noha a Danny Boyle, a Trainspotting rendezője által jegyzett Pistols című sorozat látszólag hitelesen adja vissza a legendás együttes történetét, Johnny Rotten egyáltalán nem így látta. A forgatókönyv Steve Jones gitáros Lonely Boy című életrajzi könyvén alapul, ennek ellenére számos gondolatot a frontember szájába adtak anélkül, hogy őt megkérdezték volna bármiről. Ahogyan fogalmazott,
a Disney egyszerűen ellopta az együttes múltját, és tündérmesét kreált belőle.
Rotten pert is indított, amiért az engedélye nélkül használták fel a számaikat. A probléma ezzel csak annyi volt, hogy még a kilencvenes években úgy állapodott meg a zenekarral, hasonló esetekben a többség akarata érvényesül – márpedig a többi tag támogatta a sorozat létrejöttét.
Éppen ezért elutasították az énekes keresetét, Johnny Rotten pedig csaknem csődbe ment a perköltségek miatt. Maga is belátta, hogy nyilvánvalóan esélye sem volt a Disney ellen, viszont nincsenek egyéb megtakarításai, se nyugdíja, kölcsönt sem vehet fel, a helyzetét pedig tovább nehezítette, hogy főállású ápolóként gondozta beteg feleségét.
A punkzenészek általában nem éppen a bensőséges, hagyományos párkapcsolataikról híresek. Ott van például a Nofx énekese, aki egy hivatásos dominát vett feleségül, és már a hangzatos című életrajzi könyvében, a The Hepatitis Bathtub and Other Stories első oldalain olyan szexuális perverzitásokról számol be, amelyeket inkább nem is taglalnék.
Vagy a Sex Pistolsnál maradva, sosem sikerült minden kétséget kizárólag bizonyítani, hogy nem a mindössze huszonegy évesen meghalt Sid Vicious gyilkolta meg a barátnőjét. Még ő maga sem zárta ki teljesen mértékben, hogy így lett volna, mondván, hogy annyi kábítószer volt benne, hogy semmire nem emlékszik az ominózus éjszakából.
Ezzel szemben Johnny Rotten 1979-ben vette feleségül Nora Forster zenei promótert és modellt, akihez
mindvégig hűséges maradt.
A nő a halála előtt éveken keresztül Alzheimer-kórral küzdött, az énekes pedig mindennap gondozta, az elvesztése után pedig teljesen megzuhant, az életkedve is elment, zenélni sem tervezett többé. Végül a közönség szeretete miatt tért vissza a színpadra.
Nyitókép: Johnny Rotten 2013-ban. Forrás: Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0