Másoknak tilos, neki szabad: Magyar Péter olyat tett a parlamentben, amit törvénnyel akar betiltani (VIDEÓ)

Pánik a Tiszánál? Megbukott a Sulyok-terv, egymásnak eshettek a kormányban
Radikálisok és mérsékeltek között zajlik a küzdelem.
Nem tévedés, nem elírás, tényleg ez történik.
Magyar Péter az elmúlt hetekben rendszeresen támadta a fideszes képviselőket a parlamenti videózások és közösségimédia-posztok miatt. Most azonban egy felvétel alapján úgy tűnik, maga sem tartja magát ahhoz a mércéhez, amelyet politikai ellenfeleivel szemben számon kér.
Az ügy pikantériája, hogy a Tisza Párt elnöke a múlt héten jelentette be a felszólalásában, hogy a frakciója kezdeményezni fogja a közösségimédia-használat tiltását az Országgyűlésben. Indoklása szerint Takács Péter miatt, aki előszeretettel tett fel a miniszterelnököt kényelmetlenül érintő felvételeket a parlament padsoraiból.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt / MTI/MTVA