Másoknak tilos, neki szabad: Magyar Péter olyat tett a parlamentben, amit törvénnyel akar betiltani (VIDEÓ)

Magyar Péter az elmúlt hetekben rendszeresen támadta a fideszes képviselőket a parlamenti videózások és közösségimédia-posztok miatt. Most azonban egy felvétel alapján úgy tűnik, maga sem tartja magát ahhoz a mércéhez, amelyet politikai ellenfeleivel szemben számon kér.

Az ügy pikantériája, hogy a Tisza Párt elnöke a múlt héten jelentette be a felszólalásában, hogy a frakciója kezdeményezni fogja a közösségimédia-használat tiltását az Országgyűlésben. Indoklása szerint Takács Péter miatt, aki előszeretettel tett fel a miniszterelnököt kényelmetlenül érintő felvételeket a parlament padsoraiból.