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takács péter országgyűlés Magyar Péter parlament

Másoknak tilos, neki szabad: Magyar Péter olyat tett a parlamentben, amit törvénnyel akar betiltani (VIDEÓ)

2026. június 08. 19:48

Nem tévedés, nem elírás, tényleg ez történik.

2026. június 08. 19:48
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Magyar Péter az elmúlt hetekben rendszeresen támadta a fideszes képviselőket a parlamenti videózások és közösségimédia-posztok miatt. Most azonban egy felvétel alapján úgy tűnik, maga sem tartja magát ahhoz a mércéhez, amelyet politikai ellenfeleivel szemben számon kér.

Az ügy pikantériája, hogy a Tisza Párt elnöke a múlt héten jelentette be a felszólalásában, hogy a frakciója kezdeményezni fogja a közösségimédia-használat tiltását az Országgyűlésben. Indoklása szerint Takács Péter miatt, aki előszeretettel tett fel a miniszterelnököt kényelmetlenül érintő felvételeket a parlament padsoraiból.

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Nyitókép: Szigetváry Zsolt / MTI/MTVA

 

Összesen 13 komment

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Sorrend:
Zsolt75
2026. június 08. 20:36
Elfújta Akkor lesz bajban a nemzet, ha a nála magasabbakat végezteti ki, mert akkor nem sokan maradnak ..
Válasz erre
3
0
elfújta az ellenszél
2026. június 08. 20:21
Caligula császárt, aki saját képmását helyezte el a szentélyekben birodalomszerte, nagyon zavarta a feje tetejéről induló kopaszodás. Ezért úgy kellett ábrázolni, hogy az ne látszódjon. Nyilvános szereplései alkalmával lezáratta azokat a helyeket, ahonnan felülről lehetett volna rálátni a kopaszodó fejére. Emellett gyűlölte a férfiakat akiknek dús hajkorona borította a fejét, ezek közül felségsértésre hivatkozva többeket kivégeztetett.
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4
0
tapir32
2026. június 08. 20:13
Pojáca a miniszterelnök.
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10
0
tapir32
2026. június 08. 20:11
Azért szavaztak az emberek a Tiszára, hogy Petya szórakoztassa őket. Akkor húzzon bele! A felvételekkel közkinccsé válik a pojácáskodása. Szolgálni kell a választókat!
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6
0
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