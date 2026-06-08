Közel kétmillióan vándoroltak ki az előző századforduló körüli évtizedekben Magyarországról Amerikába

mert nem akartak mondjuk Romániában vagy Csehszlovákiában élni. Ezt fejelte meg az 1920-as évek első felének elképesztően megszigorított amerikai bevándorlási törvénye, amely tulajdonképpen lenullázta az USA területére belépő magyarok számát. Sokan ezért sem akartak kockáztatni az utazgatással: féltek, hogy ha egyszer elhagyják az Egyesült Államokat, örökre bezáródnak előttük a kapuk.

Ráadásul minél több időt tölt távol az ember a hazájától, annál nehezebb a visszailleszkedés.

Igen, különösen az említettekhez hasonló, földrengésszerű történelmi-társadalmi változások árnyékában. Úgy szoktunk fogalmazni Fenyvesi Annával, hogy

a kivándorlás pillanatában megáll az idő.

Ez régebben, amikor csak levélben zajlott az információcsere, fokozottan így volt. Gondoljunk csak bele: azok az amerikás magyarok, akik az első hullámban mentek ki, egy császárt hagytak a Monarchiában, és koronával fizettek. A második világháború idején vagy végén menekülők a Horthy- vagy a Szálasi-rendszerből érkeztek, és a pengőt ismerték mint fizetőeszközt. Az ötvenhatosok és a „disszidensek” pedig a népköztársaságot és a forintot cserélték fel a szabad demokráciára és a dollárra. A megfagyott óhazakép, amit az anyanyelvük ugyancsak lenyomatként őrzött a régies szavak, kifejezések konzerválódásával, gyakran a halálukig kísérte őket. Akárcsak a magyar konyha, amelynek alapfogásait, például az egyik szerzőnknél „vasárnapi levesként” emlegetett húslevest a leszármazottak nemritkán ma is magától értetődő hagyományként őrzik.

Pittsburgh, az egyik legfontosabb magyar közösségű város látképe 1920-ban

Fotó: Wikipédia

Az asszimiláció gyorsasága mennyire követte le ezeket a nagy változásokat?

Nagyon. A századfordulósok még viszonylag zárt etnikai közösségeket alkottak, külön kis magyar negyedek, „little Hungaryk” jöttek létre az északkeleti államok központjaiban, munkáskolóniák a kisebb iparvárosokban és kistelepülések a Közép-Nyugat bányavidékein. Ezeken a falusias jellegű plézeken – ez az amerikás magyarok szava az angol place, azaz hely szóból – és a magyar negyedekben is akár egy egész életét le lehetett élni egyetlen angol szó kimondása nélkül, de a férfiak nyilván beszélték annyira, hogy a gyárban elboldoguljanak. Volt magyar bolt, magyar hentes, és hihetetlen önszerveződő képességről tanúbizonyságot téve már a kezdeti években magyar egyházi közösségek, egyletek, kulturális egyesületek alakultak ezekben a kolóniákban. A második nemzedéknél, a gyerekeknél már más volt a helyzet, hiszen nekik legkésőbb az iskolába kerüléskor el kellett kezdeniük angolul tanulni. A mi könyveinkben is többször előforduló elem: a már másodgenerációs déd- vagy nagyszülők mesélték, hogy ez mennyire nehéz volt, és mennyit csúfolták őket a furcsa akcentusuk miatt. E nemzedék tagjainál bejöttek a képbe a vegyes házasságok, innentől kezdve pedig az egyéni döntéseken állt, hogy a gyerekek viszik-e tovább a magyar kulturális és nyelvi örökséget. Több olyan történetünk is van, például az 1956-os hullám idejéből, amelyben tudatos választás volt a magyar nyelv elhagyása, így akarván megkönnyíteni a beilleszkedést a következő generációknak.

Ők felnőve hogyan élték, élik meg mindezt?

Több szerzőnk írta, úgy érzik, ezzel elvesztették az identitásuk egy részét. Sokan közülük ezért felnőtt fejjel tanulnak magyarul, keresik a magyar közösségeket a cserkészettől a vasárnapi iskoláig; sőt nem ritka, hogy magyar állampolgárságért folyamodnak. Például a csoporttagok kutatásaiban is rengeteget segítő, huszonéves Aaron, akinek már a nagypapája sem beszélt magyarul, ő viszont a chicagói magyar iskolában tanulta a nyelvet. Ő az első kötet szegedi könyvbemutatóján magyarul mondta el az első nagy hullámban az USA-ba érkező ükszülei és a családja történetét.

New York-i látkép az 1930-as években

Fotó: Wikipédia

Ez is része lesz annak a nagyszabású kiállításnak, amire szintén készülnek egy ideje?

Egy tavalyi sikeres workshopunk után fogalmazódott meg a Magyarok öröksége az Egyesült Államokban – Sorsok, terek, utak elnevezésű, virtuális és fizikai utazó tárlat ötlete, amelyhez rengeteg intézet és szakember csatlakozott többféle tudományterületről. Az Egyesült Államok július 4-én ünnepli alapításának kétszázötvenedik évfordulóját, a célunk pedig, hogy ennyi életúton, családtörténeten és ötven jellemző helyszínen bemutassuk a magyar–amerikai kapcsolatok csaknem ugyanannyi esztendeje tartó történetét. Ennek éppúgy fontos része az 1777-ben kivándorolt, az amerikai könnyűlovasság atyjaként számontartott Fabriczi Kováts Mihály és a híres magyar származású katonák, tudósok, művészek sora, mint a sok százezer hétköznapi magyar ember. Akiknek a véréből és verejtékéből megépültek a hidak, a vasutak, a felhőkarcolók – és sok minden, ami ma is naggyá teszi Amerikát.

1917-es amerikai plakát kelet-európai bevándorlókkal és a Szabadság-szoborral

Fotó: Wikipédia

Milliós tömeg vándorolt ki

|Balogh Balázs, az ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontja főigazgatója|

Az Egyesült Államokban körülbelül 1,5 millióan vallják magukat legalább részben magyarnak a legutóbbi népszámlálás adatai alapján, jóllehet a nyelvet már csak töredékük beszéli. A Magyarországról Amerikába irányuló kivándorlás több nagy hullámban zajlott, egy kisebb előőrs az 1850-es évek elején, a szabadságharc leverése után érkezett meg az Újvilágba. Az első nagy hullám a századforduló környékén volt, a világháborút megelőző öt évtizedben mintegy kétmillióan vándoroltak ki Amerikába a Magyar Királyság területéről, közülük 650-700 ezren voltak magyar nemzetiségűek. A paraszti gyökerű első kivándorló nemzedék tagjai elsősorban a Közép-Nyugaton, illetve a keleti parton telepedtek le. Legkorábbi helyszíneik a szénbányavidékek voltak Pennsylvaniában, Ohióban és Nyugat-Virginiában, majd kialakultak Északkelet-Amerika „little Hungary” negyedei: Chicagóban Burnside, Detroitban Delray, Pittsburghben Hazelwood, Clevelandben pedig Buckeye. Ezzel egy időben számos kisebb iparváros körül is többezres magyar munkáskolóniák létesültek.

A magyar munkások többsége úgynevezett burdosházakban lakott, ahol a váltott műszakban dolgozók sokszor félnapos ágybérleten osztoztak. A bányákban és acélgyárakban embertelen munkakörülmények uralkodtak, mindennaposak voltak az üzemi balesetek és a bányaszerencsétlenségek. A kivándorlók mindemellett rendkívüli önszervező erőről tettek tanúbizonyságot, testvérsegítő egyleteket, templomokat, üzleteket és kulturális egyesületeket alapítottak. Az egyháznak központi szerepe volt a közösségek életében: a templomok a magyar munkások verítékes munkájának centjeiből épültek, alagsoraik pedig máig az amerikai magyar közösségi élet fontos színterei.

A magyarok túlnyomó többsége csak rövid, pár éves munkavállalást tervezett,

a jogosultak mindössze 15 százaléka vette fel az állampolgárságot az első világháború előtt, hiszen azzal a gazdasági motivációval keltek útra, hogy az összegyűjtött pénzen hazatérve földet vásároljanak. Az Egyesült Államokba költöző magyarok mintegy 20-30 százaléka tért végül haza.

A második világháborút követően újabb jelentős kivándorlási hullám érkezett az Egyesült Államokba: az úgynevezett „dípík”, vagyis displaced personök csoportja. A döntő többségükben politikai okokból távozó emigránsok között sok volt értelmiségi, állami hivatalnok, diplomata, katonatiszt és arisztokrata. Ezek a tanult, középkorú kivándorlók nehezen illeszkedtek be a paraszti eredetű „öreg amerikások” közegébe.

A harmadik jól körülhatárolható kivándorlási hullámot az 1956-os menekültek adták, közülük több mint 40 ezer fő telepedett le az Egyesült Államokban. A megtorlások előli menekülés mellett sokakat a könnyebb boldogulás, a jobb életkörülmények és a szabadabb lehetőségek reménye vezérelt. Az ötvenhatosok helyzete különösen kedvezően alakult: a forradalom után jó volt magyarnak lenni az USA-ban, a hidegháborús légkör valódi szabadsághősökké emelte a menekülteket.

Az amerikai magyarság földrajzi elhelyezkedését az elmúlt másfél évszázadban alapvetően a munkalehetőségek határozták meg: a bányák, acélgyárak, autó- és vasútipari központok körül alakultak ki a nagy magyar közösségek, s ezek az iparágak hanyatlásával fokozatosan szétszóródtak vagy eltűntek. Az etnikailag homogén little Hungary negyedek és a bányavidéki kolóniák felmorzsolódásával felgyorsult a beolvadás, de magyar származású családok ma is nagy számban élnek az egykori központok tágabb környezetében, s közben új magyar közösségek is kialakultak más térségekben, elsősorban Floridában és Kaliforniában.

Az Óhazából az Újvilágba könyvsorozat családtörténetei e korszakokba és helyszínekre kalauzolnak bennünket, bemutatva nemcsak az Újvilágban letelepedő vagy az Óhazába hazatérő kivándorlók életét, hanem az őket követő nemzedékek sorsát is az óceán mindkét partján.

Nyitókép: A New York-i Lower East Side 1900 körül

Fotó: Wikipédia