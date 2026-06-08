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bűnöző balla györgy fidesz Magyar Péter vád vagyonnyilatkozat

„Vállalja a hamis vád kockázatát, mert akkor Ön lesz a bűnöző!” – kifakadt a Fidesz képviselője (VIDEÓ)

2026. június 08. 22:03

Balla György éles hangvételű felszólalást intézett a parlamentben, mivel Magyar Péterék folyamatosan bűnözőnek nevezik a Fidesz-frakció tagjait.

2026. június 08. 22:03
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Balla György a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője éles hangvételű felszólalást intézett a parlamentben, amelyről Deák Dániel elemző osztott meg egy videót a Facebook-oldalán.

A képviselő határozottan visszautasította a miniszterelnök és a kormánytagok azon kijelentéseit, amelyekkel a teljes Fidesz-KDNP frakciót bűnözőnek bélyegezték.

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Balla György felszólította a kormány tagjait, hogy álljanak elé, nézzenek a szemébe, és vállalják a hamis vád kockázatát, amennyiben jogtalanul bűnözőnek nevezik őt vagy képviselőtársait.

„Mondja azt, hogy bűnöző vagyok, de ne álljon meg itt,  jelentsem föl! Vállalja a hamis vád kockázatát, mert akkor Ön lesz a bűnöző” – fogalmazott a képviselő.

A képviselő számonkérte az 1998 óta folyamatosan leadott vagyonnyilatkozataival kapcsolatos vádakat, példaként említve 1970-ben épült lakóházát és Toyota Yaris gépjárművét, majd feltette a kérdést, hogy ezen adatok alapján milyen jogon illetik őt ilyen jelzőkkel.

„Mi nem tetszett a vagyonnyilatkozatomban? Az 1970-ben épült lakóház, amit használtam, vettem? Vagy a Toyota Yaris gépjármű? Mi alapján vagyok bűnöző?” – mondta Balla György.

A Fidesz politikusa végül hangsúlyozta, hogy a miniszterelnöknek és a kormánynak be kellene fejeznie a frakció kollektív megbélyegzését, és bátorságra biztatta őket a bírósági út vállalására, ha valóban megalapozottnak érzik vádjaikat.

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Nyitókép: Purger Tamás / MTI

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Összesen 15 komment

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Sorrend:
bbcord
2026. június 08. 22:54
Mi a baj, Mantinka? A válaszok lerombolják az előadásotokat? Szegénykém.
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1
0
Mantinka
2026. június 08. 22:52
Napi szinten derülnek ki a pénzszórásos dolgok a fityesz részéről. Én befognám a számat a helyükbe. Szerintem húzzátok meg magatokat!
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0
1
Mantinka
2026. június 08. 22:49
Mi a baj fityesz? Fáj az igazság? A milliárdokkal el tudsz számolni fityesz?
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0
2
mreinstand-3
2026. június 08. 22:44
Hehehehe Egyesével rohadjatok meg!
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