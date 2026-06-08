„Vállalja a hamis vád kockázatát, mert akkor Ön lesz a bűnöző!” – kifakadt a Fidesz képviselője (VIDEÓ)

„Mondja azt, hogy bűnöző vagyok, de ne álljon meg itt, jelentsem föl! Vállalja a hamis vád kockázatát, mert akkor Ön lesz a bűnöző” – fogalmazott a képviselő.

A képviselő számonkérte az 1998 óta folyamatosan leadott vagyonnyilatkozataival kapcsolatos vádakat, példaként említve 1970-ben épült lakóházát és Toyota Yaris gépjárművét, majd feltette a kérdést, hogy ezen adatok alapján milyen jogon illetik őt ilyen jelzőkkel.

„Mi nem tetszett a vagyonnyilatkozatomban? Az 1970-ben épült lakóház, amit használtam, vettem? Vagy a Toyota Yaris gépjármű? Mi alapján vagyok bűnöző?” – mondta Balla György.