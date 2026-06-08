Mit keres a kínai vezető Észak-Koreában?

Hszi Csin-ping kínai elnök hét év után először érkezett Észak-Koreába, ahol Kim Dzsongun látványos, gondosan megkoreografált fogadtatásban részesítette – számolt be a CNN.

A phenjani repülőtéren Kim és felesége, Ri Szol Dzsu fogadta a kínai vezetőt és feleségét, Peng Lijüant, majd a Kim Ir Szen téren díszszemlével, lovas kísérettel, zászlókat és virágokat lengető tömeggel, valamint 21 ágyúlövéssel köszöntötték a vendégeket. A találkozó politikai üzenete egyértelmű volt: