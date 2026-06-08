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Mit keres a kínai vezető Észak-Koreában?

2026. június 08. 21:55

A kínai elnök hét év után először látogatott Észak-Koreába, ahol Kim Dzsongun ünnepélyes fogadtatásban részesítette, Peking pedig világossá tette: továbbra is Észak-Korea legfontosabb gazdasági és diplomáciai támasza kíván maradni.

2026. június 08. 21:55
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Hszi Csin-ping kínai elnök hét év után először érkezett Észak-Koreába, ahol Kim Dzsongun látványos, gondosan megkoreografált fogadtatásban részesítette – számolt be a CNN

A phenjani repülőtéren Kim és felesége, Ri Szol Dzsu fogadta a kínai vezetőt és feleségét, Peng Lijüant, majd a Kim Ir Szen téren díszszemlével, lovas kísérettel, zászlókat és virágokat lengető tömeggel, valamint 21 ágyúlövéssel köszöntötték a vendégeket. A találkozó politikai üzenete egyértelmű volt: 

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Peking ismét látványosan jelezni kívánta, hogy Észak-Korea számára továbbra is Kína a legfontosabb gazdasági hátország és diplomáciai partner.

A tárgyalásokon Hszi a kínai állami média szerint a „stratégiai koordináció és együttműködés” elmélyítését sürgette, és azt mondta, hogy a két országnak új lendületet kell adnia kapcsolataiknak. Kína kész bővíteni az együttműködést a kereskedelem, a mezőgazdaság, az egészségügy, az építőipar, a tudomány és a technológia területén is. 

Hszi azt is hangsúlyozta, hogy a nemzetközi helyzet változásaitól függetlenül Peking továbbra is nagyra értékeli a Kína és Észak-Korea közötti hagyományos barátságot.

A látogatás időzítése különösen fontos, mert Phenjan az utóbbi időben látványosan közelebb került Moszkvához. Vlagyimir Putyin 2024-es észak-koreai útja során a két ország kölcsönös védelmi szerződést kötött, Észak-Korea pedig a nyugati értékelések szerint katonákkal és fegyverekkel is támogatta Oroszország ukrajnai háborúját. 

Peking számára ezért Hszi útja részben a kapcsolatok újraegyensúlyozásáról szól: 

Kína nem akarja, hogy Moszkva túl nagy befolyást szerezzen Phenjanban, miközben Észak-Korea is igyekszik egyszerre hasznot húzni az orosz és a kínai kapcsolatokból anélkül, hogy teljesen függővé válna bármelyik nagyhatalomtól.

A találkozó árnyékában továbbra is ott van Észak-Korea nukleáris és rakétaprogramja. Kim nemrég fegyvergyárat és nukleáris anyagot előállító üzemet látogatott meg, és a phenjani állami média szerint országa nukleáris erejének gyors növelését ígérte. 

Kína hagyományosan óvatosan kezeli ezt a kérdést, mert az észak-koreai atomprogram növeli az amerikai jelenlét indokát a térségben, ugyanakkor Peking stratégiai szempontból Phenjant az amerikai befolyással szembeni ellensúly részeként is kezeli – véli az amerikai lap. 

Ezért Hszi látogatása nem pusztán kétoldalú diplomáciai esemény, hanem jelzés Washington, Szöul és Moszkva felé is: Kína továbbra is kulcsszereplő marad a Koreai-félsziget jövőjében.

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Nyitókép: Yan Yan / AFP

Összesen 2 komment

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Nasi12
2026. június 08. 22:59
A hegy ment Mohamedhez. Jó oka volt rá. Történelmi. A koreai háború nem volt még olyan messze.
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Obsitos Technikus
2026. június 08. 22:00
Tárgyal például? Két szomszédos ország csúcstalálkozóján? Mit keresett például Novák Katalin Kijevben? Ha már kérdezgetünk névtelenül?
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