Áll a balhé Sulyok Tamás sértegetése, Magyar Péter alaptörvényellenes lemondatási szándéka miatt, amelyet többször és rendszeresen ismétel. Magyar már az első Sándor-palotai egyeztetésen, majd az Országgyűlés alakuló ülésén elmondott miniszterelnöki beszédében is nyilvánosan felszólította – tehát sértegette – Sulyok Tamást a lemondásra. „Elnök úr, ideje távozni, emelt fővel, ameddig még lehet” – mondta Magyar Péter Sulyok Tamásnak.

Ami az osztrák Die Pressének botrányos, az a volt belügyminiszternek, Kuncze Gábornak és a nemzetközi jogász Lattmann Tamásnak fel se tűnik.

Kuncze a KlikkTv műsorában a lényegről szót sem ejtve kifejtette: Sulyok Tamás hiteltelenné vált, s emiatt nem tud új szerepet kezdeni az új kormány mellett. De hogy mivel vált hiteltelenné, azt már elfelejtette a néző orrára kötni. Lattmann pedig azzal karcolgat, hogy Sulyok alkotmánybírói és alkotmánybírósági elnöki tevékenysége is komoly kritikákat váltott ki. Ez mindenesetre véleményes, és a lényegi kérdés szempontjából irreleváns.