Pánik a Tiszánál? Megbukott a Sulyok-terv, egymásnak eshettek a kormányban
Radikálisok és mérsékeltek között zajlik a küzdelem.
Magyar Péter azt igyekszik elhitetni híveivel, hogy a törvényen felül áll.
Áll a balhé Sulyok Tamás sértegetése, Magyar Péter alaptörvényellenes lemondatási szándéka miatt, amelyet többször és rendszeresen ismétel. Magyar már az első Sándor-palotai egyeztetésen, majd az Országgyűlés alakuló ülésén elmondott miniszterelnöki beszédében is nyilvánosan felszólította – tehát sértegette – Sulyok Tamást a lemondásra. „Elnök úr, ideje távozni, emelt fővel, ameddig még lehet” – mondta Magyar Péter Sulyok Tamásnak.
Ami az osztrák Die Pressének botrányos, az a volt belügyminiszternek, Kuncze Gábornak és a nemzetközi jogász Lattmann Tamásnak fel se tűnik.
Kuncze a KlikkTv műsorában a lényegről szót sem ejtve kifejtette: Sulyok Tamás hiteltelenné vált, s emiatt nem tud új szerepet kezdeni az új kormány mellett. De hogy mivel vált hiteltelenné, azt már elfelejtette a néző orrára kötni. Lattmann pedig azzal karcolgat, hogy Sulyok alkotmánybírói és alkotmánybírósági elnöki tevékenysége is komoly kritikákat váltott ki. Ez mindenesetre véleményes, és a lényegi kérdés szempontjából irreleváns.
Az meg szerintük szót sem érdemel, hogy a köztársasági elnök sértegetése Alaptörvény ellenes. Miközben tevékenysége semmilyen szempontból nem jelenti akadályát annak, hogy a kétharmados többséggel rendelkező kormánypárt a választási ígéreteit teljesíteni tudja.
Hogy ezek után mi a baj, az nagy kérdés?
Csak nem a szavazók hergelését kell minél tovább fenntartani, hogy továbbra is utálják a leváltott rendszert és rajongjanak Magyar Péterért?
Ez persze könnyen lehet, de ettől még törvényellenes és alaptörvénysértő a miniszterelnök magatartása. Magyar attól sem riadt vissza, hogy kijelentse: „ha a kormányalakítás után nem távozik magától, akkor, élve a kétharmados felhatalmazással, alkotmánymódosítással távolítjuk el a hivatalából”. Ha valaki komolyan veszi a demokráciát és a jogállamot, az pontosan tudja, hogy ezt törvényesen nem lehet megtenni. „Meg fogjuk oldani. Jogász vagyok, nem ijedek meg a jogászkodástól” – mondta magabiztosan.
Fleck Zoltán, a Tisza egyik jogi éceszgébere pedig kijelentette: Magyar akár zsarolhatná is a köztársasági elnököt, politikai tisztogatásba kezdhetne, és az Alaptörvényt is eltörölhetné. (És még mindig oktató az ELTE-n.)
Valamiért azonban mégsem zsarol, egyelőre mégsem törli el az Alaptörvényt. Igaz, a nemzetközi sajtó jó része már eddig is fejcsóválva követi a jogsértőnek minősülő lépéseket.
A vasárnapi, Sándor-palota előtti tüntetésen, ahol a köztársasági elnök, Polt Péter alkotmánybírósági elnök és a többi állami intézményvezető iránt nyilvánítottak szimpátiát, jelen volt Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető is. A tüntetők biztatni szerették volna a vezetőket, hogy ne engedjenek a politikai nyomásnak, és álljanak ki az alkotmányos intézmények függetlensége mellett. Az esemény végén egy-egy szál fehér virágot helyeztek el az elnöki rezidencia előtt.
Valójában az igazság mellett álltak ki, illetve az önös célok miatt, de alapvetően jogellenesen hergelő és az érintetteket mindenáron leváltani akaró Magyar Péter ellen.
Miközben Lattmann és Kuncze Magyar Péter kegyét keresve Sulyok észrevehetetlen hibáit tupírozta, volt képük fölhozni pozitív példaként Göncz Árpádot. Noha köztudott: Göncz Árpád köztársasági elnök valóban szembement Antall József miniszterelnökkel az úgynevezett „médiaháború” során, amikor megtagadta a kormány által javasolt alelnökök kinevezését, illetve később a rádió és a televízió elnökeinek felmentését. De említhetem a taxisblokádot is, ahol Göncz a szervező SZDSZ-szel egyetértve az útonálló taxisokat támogatta.
Sólyom László köztársasági elnökként pedig több alkalommal is élesen szembement a Gyurcsány-, majd a Bajnai-kormánnyal. A 2006-os őszödi beszéd kiszivárgása után Sólyom nyíltan kijelentette, hogy a miniszterelnök morális válságba sodorta az országot, mivel hazugsággal nyert választást.
Sulyoknak semmiféle szembenállása nem volt se a kormánnyal, se a miniszterelnökkel. Egyetlen „bűne”, hogy az Orbán-kormány idején került az elnöki székbe, ezért Magyar Péter finoman szólva nem szívleli.
Demokráciában azonban az egyetlen helyes irány az Alaptörvény szerinti kormányzás, még ha valakinek kétharmada van, akkor is.
Magyar azonban azt érzékelteti, hogy neki akkora hatalma van a 141 képviselővel és Brüsszellel, Zelenszkijjel a háta mögött, hogy ő törvényen fölül áll. Azt tehet, amit csak akar.
(Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala)