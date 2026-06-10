Az Iron Maiden énekese tankon vonult be egy fesztiválra (VIDEÓ)

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Bruce Dickinson nem aprózta el.
A Magyar Nemzet arról ír, hogy emlékezetes bevonulással lepte meg a rajongókat Bruce Dickinson a Sweden Rock Festivalon: az Iron Maiden legendás frontembere egy katonai harckocsi tetején gördült be a rendezvény területére.
Hozzáteszik: a közösségi oldalakon villámgyorsan terjedni kezdett videókon
Bruce Dickinson egy tank tetején állva integet a közönségnek,
kezében az Iron Maiden-koncertekről is jól ismert brit zászlót, valamint egy svéd lobogót tart.
Az énekes elárulta, hogy
a harckocsis bevonulás ötlete egy kocsmában született.
Mint mondta, valaki felvetette, milyen lenne tankkal megérkezni a koncertre, és a viccnek indult ötletből végül valóság lett – tudjuk meg.
„Nem is untatnék senkit a részletekkel arról, hogyan jutottam el egy kocsmában odáig, hogy azt mondjam: Tényleg? Akkor tényleg mehetnénk egy tankkal? És íme, megtörtént.
A svéd hadsereg kölcsönadta nekünk a lehető legmenőbb Ubert. Induljunk!”
– fogalmazott az Iron Maiden frontembere.
„Köszi a fuvart, Svédország! Bruce-t ezúttal a svéd hadsereg vitte a koncertre. Valljuk be, ennél rosszabb módon is lehet munkába menni” – kommentálta a metálbanda a közösségi oldalán a jelenetet
A lap megemlíti, hogy Bruce Dickinson nemcsak az Iron Maiden legismertebb lemezeinek hangjaként vált világhírűvé.
Kereskedelmi pilótaengedélye van, könyveket írt, korábban országos szinten versenyzett vívóként,
és rádiós műsorvezetőként is dolgozott – erre a Rock Celebries emlékeztet.
Nyitókép: Bruce Dickinson egy tankkal vonult be a svédfesztiválra (Forrás: Sweden Rock Festival Facebook-oldala)