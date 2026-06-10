Az Iron Maiden énekese tankon vonult be egy fesztiválra (VIDEÓ)

Mint mondta, valaki felvetette, milyen lenne tankkal megérkezni a koncertre, és a viccnek indult ötletből végül valóság lett – tudjuk meg.

„Nem is untatnék senkit a részletekkel arról, hogyan jutottam el egy kocsmában odáig, hogy azt mondjam: Tényleg? Akkor tényleg mehetnénk egy tankkal? És íme, megtörtént.