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lengyel tamás schilling árpád kálomista gábor

Lengyel Tamás és Schilling Árpád is indulatosan reagált Kálomista Gábor Mandiner-interjújára

2026. június 11. 21:05

A színész kérdőre vonta Kálomistát, amiért az elmúlt tizenhat év politikai ügyeiről nem ugyanaz volt a véleménye, a rendező viszont csupán egy szarkasztikus posztot írt arról, hogy a Megafilm eddigi vezetője felhagy a filmproduceri tevékenységével. Pedig a Mandinernek nyilatkozó színházigazgató mindkettejük mellett kiállt egy nagyon fontos ügyben.

2026. június 11. 21:05
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Lengyel Tamás színész és Schilling Árpád rendező is saját Facebook-oldalán reagált Kálomista Gábor Mandinernek adott interjújára, amelyben a színházigazgató többek között azt mondta, kiáll Schilling és Lengyel mellett abban, hogy ki kell vizsgálni az elmúlt másfél-két évtized színházi visszaéléseit.

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„Az az érzésem, hogy a bántalmazások ügyét is politikai fegyverként akarod használni”

Lengyel Tamás többek között indulatosan kérdőre vonta Kálomistát, amiért a színházigazgató az elmúlt tizenhat év ügyeiről nem ugyanazon a véleményen volt és felsorolta azokat az ügyeket, amelyekről szerinte Kálomistának is meg kellett volna szólalnia.

„De hogyan higgyem el, hogy vállvetve fogjuk megreformálni ezt a rendszert, biztonságosabbá és a dolgozók számára kevésbé kiszolgáltatottá tenni, amikor 

te minden életet, minden állami forintot politikai haszonszerzésre és saját gazdagodásodra használtál fel?” 

– vádolta meg Kálomistát, akivel korábban együtt is dolgoztak.

Bár régóta egyértelmű, hogy nincsenek egy politikai véleményen, Kálomista Gábor a Mandinernek nem nyilatkozott hasonló vehemenciával Lengyelről. 

Az egykori producer úgy emlékezett vissza arra azokra az időkre, amikor több, a közmédián futó sorozatnak is a producere volt: „Rengeteg fiatal színésznek adott lehetőséget ez az időszak, olyanoknak, mint Lengyel Tamás, Lovas Rozi vagy Molnár Áron – akik aztán a jobboldali kormány nagy ellenségei lettek –, de említhetném Vecsei H. Miklóst vagy Döbrösi Laurát is. Ők mind a közmédiában futottak be”.

Lengyel Tamás azt is írta bejegyzésében: „attól tartok, most sem ugyanazért szólalsz meg, amiért mi. 

Az az érzésem, hogy a bántalmazások ügyét is politikai fegyverként akarod használni. 

Hogy rá lehessen sütni a »balliberális« bélyeget az elkövetőkre, és azt lehessen mondani: lám, ilyenek azok, akik rendszerváltásról beszélnek.”

Ez azért érdekes, mivel 

Kálomista Gábor szerint lehetséges, hogy eddig éppen azért maradhattak elfedve és szőnyeg alá söpörve ezek az ügyek, mert a többségében balliberális színházi világ attól tartott, a jobboldali kormány ezeket az ügyeket politikai fegyverként felhasználva fogja támadni őket.

„Van azonban egy rossz hírem. A megtisztulás nem kezdődhet el addig, amíg nem nézünk szembe mindannyian a múlt bűneivel. És ezek nem balliberális vagy konzervatív bűnök. Nem jobb- vagy baloldali bűnök. Egyszerűen bűnök. Pártállástól, vallástól, nemi identitástól függetlenül. És 

attól, hogy bizonyos kérdésekben most ugyanarra az erkölcsi álláspontra jutunk, még nem tűnnek el azok a bűnök és mulasztások, amelyek évekig elválasztottak minket!” 

– zárta posztját Lengyel.

Schilling: Kálomista „az elmúlt harminc év egyik legnagyobb hatalmú redneck producere”

Schilling Árpád viszont nem is reagált arra, hogy Kálomista kiállt mellette a színházi visszaélések és zaklatások ügyében, 

csupán arra, hogy a Megafilm eddigi vezetője felhagy a filmproduceri tevékenységével.

„De akkor ki fogja megcsinálni az Elk*rtuk 2-t az Orbán birodalom összeomlásáról? Ki fog feszültséget kelteni a szakmában, ha Kálomista már nincs benne? Ki fog aljas, hazug kommentárokat tolni a HírTV-ből, ha már nem ül ott országos cimborájával, Gajdics Ottóval?” – tette fel a kérdést.

Schilling úgy folytatta: 

Mi lesz egyáltalán a magyar filmgyártással, ha az elmúlt harminc év egyik legnagyobb hatalmú redneck producere többé nem alkot? Hova lesznek azok az értékes filmek, amelyekre már ma sem emlékszik senki?”

Ez a néhány mondat egyébként kísértetiesen egybecseng azzal, amikor Kálomista lapunknak arról beszélt, hogyan élte meg, hogy a színházi világban előszeretettel „levidéki­parasztozzák”.

Nekem lételemem ez a magányos harc. Kifejezetten élvezem” 

– fogalmazott Kálomista.

Schilling Árpád szarkasztikusnak szánt posztja végén azt írta a Kálomistáról: 

javaslok neki egy szakmai életműdíjat, valahogy így: A valaha élt legrosszindulatúbb, legmohóbb és legkulturálatlanabb producernek, a magyar film mészárosának.”

Kálomista Gábor egyébként Schilling Árpádról és az általa képviselt „független színház” eszményéről is mondott néhány szót lapunknak.

„Nem nagyon van olyan, hogy független színház. Persze nem mindegy, milyen értelemben használjuk ezt a kifejezést. 

Az nem hangzik túl meggyőzően, amit Schilling is mindig mond, hogy »adjál pénzt, mert én független vagyok«. Ha azt mondaná, hogy alternatív színház, azt még érteném. Ha független akar lenni, viselkedjen is úgy. Mint mondjuk Pintér Béla. Az ő társulatát mondhatjuk függetlennek olyan értelemben, hogy állami források nélkül tudja fenntartani. 

Így megteheti, hogy – számomra meglehetősen gyomorforgató módon – politikusok magánéleti tragédiájából rendez darabot, vagy hogy a színpadán agyonvernek egy szereplőt, aki összekeverhetetlenül Schmidt Máriát van hivatva megjeleníteni. Az már egy másik kérdés, hogy ezt azért csinálja, mert tényleg ez a kristálytiszta alkotói elképzelése, vagy inkább azért, hogy kiszolgálja a közönségét, hiszen enélkül nem tudná fenntartani a társulatát. Ha utóbbi, akkor a függetlenség megint csak megkérdőjeleződik” – fejtette ki a Mandinernek a Thália Színház igazgatója.

Nyitókép forrása: Schilling Árpás Facebook-oldala
 

Összesen 7 komment

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Sorrend:
nanemane-0
2026. június 11. 22:09
Ez nem az a Schilling akinek a felesége kétkezi munkás?
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0
0
catalina11
2026. június 11. 21:58
Schilling, Lengyel és a többi kútmérgező.
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6
0
fran
2026. június 11. 21:33
Amikor elindult a metoo, akkor szóltunk, hogy politikai eszközzé vált nagyon gyorsan. Nem zavarta őket. Amikor elindult, a nagyon sok szempontból jogos BLM, akkor szóltunk, hogy ne csináljanak belőle politikát. Lengyel Tamásékat mindez nem zavarta, mert az jó politika volt. Amikor Kálomista szól, hogy színházi szakma nem védte meg a színésznőit, finomabb lelkű férfijait, akkor az csak a politika okán teszi. Ti miért nem védtétek meg a sajátjaitokat? Hallottuk és mi értettük a ti sztorijaitokat. Visítva hallgatátok Noár sztoriját Eszenyiről. Sok ilyen színész sztorit hallottunk, csak úgy adtátok elő mintha az normális lenne. Épp ezért kerüljük a világotokat és tartjuk a magyar kulturális életet a legnagyobb fertőnek. Ti nem tetettek ellene semmit. Hogy néztek a megalázottak szemébe?
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10
0
you-brought-2-too-many
2026. június 11. 21:30
Ki ez a Lengyel Tamás? Egyetlen darabban láttam, ott is ő volt a leggyengébb. Ok, nem lehet mindenki Sinkovits Imre, de ha már vki ennyire semmilyen a szakmàjàban, egy picit csendesebb kène h legyen. A másik szerencsétlenre mèg a haverjai se fognak emlékezni halàla utàn pár èvvel, totál jelentèktelensèg.
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8
0
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