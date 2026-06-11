Lengyel Tamás és Schilling Árpád is indulatosan reagált Kálomista Gábor Mandiner-interjújára

Schilling Árpád szarkasztikusnak szánt posztja végén azt írta a Kálomistáról:

javaslok neki egy szakmai életműdíjat, valahogy így: A valaha élt legrosszindulatúbb, legmohóbb és legkulturálatlanabb producernek, a magyar film mészárosának.”

Kálomista Gábor egyébként Schilling Árpádról és az általa képviselt „független színház” eszményéről is mondott néhány szót lapunknak.

„Nem nagyon van olyan, hogy független színház. Persze nem mindegy, milyen értelemben használjuk ezt a kifejezést.

Az nem hangzik túl meggyőzően, amit Schilling is mindig mond, hogy »adjál pénzt, mert én független vagyok«. Ha azt mondaná, hogy alternatív színház, azt még érteném. Ha független akar lenni, viselkedjen is úgy. Mint mondjuk Pintér Béla. Az ő társulatát mondhatjuk függetlennek olyan értelemben, hogy állami források nélkül tudja fenntartani.

Így megteheti, hogy – számomra meglehetősen gyomorforgató módon – politikusok magánéleti tragédiájából rendez darabot, vagy hogy a színpadán agyonvernek egy szereplőt, aki összekeverhetetlenül Schmidt Máriát van hivatva megjeleníteni. Az már egy másik kérdés, hogy ezt azért csinálja, mert tényleg ez a kristálytiszta alkotói elképzelése, vagy inkább azért, hogy kiszolgálja a közönségét, hiszen enélkül nem tudná fenntartani a társulatát. Ha utóbbi, akkor a függetlenség megint csak megkérdőjeleződik” – fejtette ki a Mandinernek a Thália Színház igazgatója.

Nyitókép forrása: Schilling Árpás Facebook-oldala

