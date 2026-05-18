Politico: A magyar kormány egy lépéssel közelebb hozhatja az ukrán uniós tagságot

Orbán Anita megkezdte a munkát: fontos változtatást végeznek a Külügyminisztérium épületén
Névváltoztatáson megy keresztül a tárca.
A lap nagyon pozitív jelnek tekinti Ukrajna uniós csatalkozásával kapcsolatban azt, hogy az új magyar kormány kedden az ukrajnai magyar kisebbség helyzetéről fog tárgyalni az ukránokkal.
A brüsszeli székhelyű lap arról ír: „biztató jel az Ukrajna EU-tagsági pályázatának szempontjából”, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy tárgyalni fog az ukránokkal a magyar kisebbségekről.
A Politico arra emlékeztet, hogy korábban Orbán Viktor a magyar kisebbség helyzetét nevezte meg, mint az ukrán csatlakozás egyik legnagyobb akadályát.
Andrij Ivanovics Szibiha ukrán külügyminiszter a brüsszeli lap riporterének múlt héten Magyarországot nem említve azt mondta, hogy bizakodóak a csatlakozással kapcsolatban. Mint mondta: Kijev továbbra is optimista az EU-tagsági kilátásait illetően, és célja, hogy 2027-ben „tagsági megállapodást” írjon alá az Unióval.
A Politico leírja: eddig Budapest megakadályozta, hogy Kijev bármilyen „klasztert” – vagyis hivatalos tárgyalási fejezetet – nyisson meg a Brüsszellel folytatott tárgyalásain, de szerintük most van remény arra, hogy júniusban feloldják az ellenállást, és a következő hónapokban akár öt klaszter is megnyílhat.
Azonban azt a lap is elismeri, hogy a teljes jogú tagság csak távoli kilátás.
A Polticónak arról beszélt a EU Tanács egyik tisztviselője, hogy mivel az Orbán Viktor-kormány elutasította, hogy egyáltalán megvitassa Ukrajna EU-csatlakozási kérelmét, ez azt is jelenti, hogy Budapesten jelenleg hiányoznak a csatlakozási folyamattal kapcsolatos legfontosabb dokumentumok. A lapnak a tisztviselő elmondta: jelenleg folyik a munka, hogy rekordidő alatt felzárkóztassák Budapestet, mivel a következő, június 18–19-én Brüsszelben tartandó EU-csúcstalálkozó előtt meg kell állapodni a kérdésben.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
