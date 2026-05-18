Politico: A magyar kormány egy lépéssel közelebb hozhatja az ukrán uniós tagságot

A brüsszeli székhelyű lap arról ír: „biztató jel az Ukrajna EU-tagsági pályázatának szempontjából”, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy tárgyalni fog az ukránokkal a magyar kisebbségekről.

A Politico arra emlékeztet, hogy korábban Orbán Viktor a magyar kisebbség helyzetét nevezte meg, mint az ukrán csatlakozás egyik legnagyobb akadályát.

Andrij Ivanovics Szibiha ukrán külügyminiszter a brüsszeli lap riporterének múlt héten Magyarországot nem említve azt mondta, hogy bizakodóak a csatlakozással kapcsolatban. Mint mondta: Kijev továbbra is optimista az EU-tagsági kilátásait illetően, és célja, hogy 2027-ben „tagsági megállapodást” írjon alá az Unióval.