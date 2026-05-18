20°C
5°C
20°C
5°C
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
politico kijev ukrajna

Politico: A magyar kormány egy lépéssel közelebb hozhatja az ukrán uniós tagságot

2026. május 18. 13:43

A lap nagyon pozitív jelnek tekinti Ukrajna uniós csatalkozásával kapcsolatban azt, hogy az új magyar kormány kedden az ukrajnai magyar kisebbség helyzetéről fog tárgyalni az ukránokkal.

A brüsszeli székhelyű lap arról ír: „biztató jel az Ukrajna EU-tagsági pályázatának szempontjából”, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy tárgyalni fog az ukránokkal a magyar kisebbségekről. 

A Politico arra emlékeztet, hogy korábban Orbán Viktor a magyar kisebbség helyzetét nevezte meg, mint az ukrán csatlakozás egyik legnagyobb akadályát. 

Andrij Ivanovics Szibiha ukrán külügyminiszter a brüsszeli lap riporterének múlt héten Magyarországot nem említve azt mondta, hogy bizakodóak a csatlakozással kapcsolatban. Mint mondta: Kijev továbbra is optimista az EU-tagsági kilátásait illetően, és célja, hogy 2027-ben „tagsági megállapodást” írjon alá az Unióval. 

A Politico leírja: eddig Budapest megakadályozta, hogy Kijev bármilyen „klasztert” – vagyis hivatalos tárgyalási fejezetet – nyisson meg a Brüsszellel folytatott tárgyalásain, de szerintük most van remény arra, hogy júniusban feloldják az ellenállást, és a következő hónapokban akár öt klaszter is megnyílhat.

Azonban azt a lap is elismeri, hogy a teljes jogú tagság csak távoli kilátás. 

A Polticónak arról beszélt a EU Tanács egyik tisztviselője, hogy mivel az Orbán Viktor-kormány elutasította, hogy egyáltalán megvitassa Ukrajna EU-csatlakozási kérelmét, ez azt is jelenti, hogy Budapesten jelenleg hiányoznak a csatlakozási folyamattal kapcsolatos legfontosabb dokumentumok. A lapnak a tisztviselő elmondta: jelenleg folyik a munka, hogy rekordidő alatt felzárkóztassák Budapestet, mivel a következő, június 18–19-én Brüsszelben tartandó EU-csúcstalálkozó előtt meg kell állapodni a kérdésben.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

Összesen 21 komment

csulak
2026. május 18. 14:57
miutan minden jogot visszaadnak akarpatalji magyaroknak
google-2
2026. május 18. 14:52
A magyar kormány csak bólogat. Nem csinál az semmit. Brüsszelnek bólogat, hazafele rúg.
hexahelicene
•••
2026. május 18. 14:37 Szerkesztve
alenka 2026. május 18. 14:27 • Szerkesztve Az ukiiiikiiikriiiijnii náci geci faj sosem lesz az Unió tagja, ahogy a NATO - hoz sem csatlakozhat. Egy lerobbant, megnyomorított valami már most, tele banderista újfasisztákkal!.. ------ Az ukránt, mint zsákutcába jutott náci fajt, ki kell pusztítani.
tikkadt-szocske
2026. május 18. 14:37
Én Togo EU tagságát támogatom. Ott nem panaszkodik a magyar nemzeti kisebbség. Fuckrajna egy vicc, soha nem fognak a kisebbségnek semmilyen jogot adni.
