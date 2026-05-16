Május 12-től Magyar Péter kormánya irányítja Magyarországot. Akármilyen ígéretek is hangzottak el a kampány során, a következő időszakban a Tisza valódi irányát az általa az Országgyűlésben elfogadott törvények fogják megmutatni. A 2/3-os többség kizárja a felelősségmegosztást, az alkotmányozó hatalom birtokában a kormánypárt minden politikai tervét a saját elképzelései szerint képes végigvinni, nem hivatkozhat arra, hogy egyes szabályozások nem fedik az ő eredeti szándékát, azok csak az ellenzékkel kötött kompromisszum termékei. A 2/3 tehát egy tiszta jogi és politikai helyzetet teremt: most jön el az igazság pillanata, meglátjuk, milyen berendezkedést képzel el a Tisza Magyarország számára.

Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – 10 olyan kardinális, szimbolikus területet sorolunk fel, ahogy különösen fontos figyelemmel követni a Magyar-kormány első intézkedéseit, mert ezekben a kérdésekben mutatja meg a Tisza az igazi arcát, és ezek az ügyek fogják meghatározni a magyarok közeljövőbeli életét. A felsorolásból kihagyjuk a nagy rendszerek, az egészségügy, az oktatás, a mezőgazdaság, a környezetvédelem területeit, vagy a szociális és gyermekvédelmi szférát, ahol az átalakítások nagyrészt konszenzusosak, inkább azokat a témákat nézzük meg, ahol nagy az eltérés a politikai táborok és a mögöttük álló szavazópolgári elvárások között.

1. Háború és béke kérdése, Ukrajna támogatása