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kapus magyar válogatott Yaakobishvili Áron Osváth Attila finn válogatott Magyarország Szappanos Péter Finnország

„Hetvenszeres válogatott játékosok nem részesültek ilyen búcsúban” – ezt üzente a magyaroknak az elköszönő kapus

2026. június 06. 15:45

Szappanos Péter utoljára lépett pályára a nemzeti csapatban. A magyar válogatott kapusa a mérkőzés után üzent a szurkolóknak, valamint a helyére beálló Yaakobishviliről is beszélt.

2026. június 06. 15:45
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Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott 2–1-re legyőzte Finnországot a Puskás Arénában rendezett pénteki felkészülési mérkőzésen. Nemzeti együttesünkben utoljára védett Szappanos Péter, akit a 63. percben a debütáló Yaakobishvili Áron váltott a kapuban.

Bár Szappanos a finnek elleni meccset megelőzően csak kétszer védte a magyar válogatott kapuját, Rossi adott neki egy búcsúmeccset
Bár Szappanos a finnek elleni meccset megelőzően csak kétszer védte a magyar válogatott kapuját, Rossi adott neki egy búcsúmeccset (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

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A Puskás Akadémia 35 éves kapusát több mint 53 ezer szurkoló tapsolta meg, amikor csereként elhagyta a pályát.

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Hálás vagyok a közönségnek, hogy ilyen búcsúban lehetett részem, egy sportolónak nagyszerű visszacsatolás, ha az egész stadion a nevét skandálja”

– idézte Szappanos mérkőzés utáni szavait a Magyar Távirati Iroda. A kapus utána kitért Yaakobishvilire.

„Védéseivel meccsben tartotta a csapatot, a pályafutását tekintve pedig mérföldkő a pénteki mérkőzés” – mondta.

Bár Szappanos csupán harmadszor játszott a magyar válogatottban, az elmúlt években a keret meghatározó tagjának számított.

Ötven, hatvan, hetvenszeres válogatott játékosok nem részesültek ilyen búcsúban. Örülök, hogy a személyiségemmel és a teljesítményemmel ezt elértem”

– fogalmazott, majd hozzátette, Marco Rossi szövetségi kapitány korábban megbeszélte vele, hogy a jövőben a lényegesen fiatalabb kapusokra számít, mint például a spanyol másodosztályban szereplő Andorra FC 20 éves játékosára, Yaakobishvilire.

„Okosat nem tudtam neki mondani az oldalvonal mellett. Dolgozatírás előtt sem nézed meg a leckét, mert újat már nem tanulhatsz, szóval csak annyit mondtam neki, hogy ügyes legyen, és sok sikert kívántam neki” – zárta gondolatait a kapus.

„Csapatmunka volt a győzelem, amelyben mindenkinek nagy szerepe volt” – idézte az MTI Yaakobishvili Áront a mérkőzést követően. A 20 éves kapuvédő kiemelte, hogy a bemutatkozásának legalább annyira örült, mint a fontos védéseinek.

A válogatott volt az álmom, ezért nagyon sokat dolgoztam, és bízom is magamban”

– folytatta, majd elárulta, egész héten úgy készült a válogatott összetartáson, hogy Rossitól kap legalább harminc percet.

Természetesen Tóth Balázs az első számú kapus, de hogy melyikünk védjen, arról a mester dönt,

én teszem a dolgom, keményen edzek, hogy később is megkapjam a lehetőséget” – tette hozzá az újonc kapus.

Varga duplázott a magyar válogatottban

A finnek elleni győzelmet az első játékrészben alapozta meg a válogatott, mivel Varga Barnabás, a görög bajnok AEK Athén csatára a 26. percben fejjel, majd a 43. percben átlövésből volt eredményes.

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„Az első félidőben irányítottuk a játékot, a finneknek nem is nagyon voltak helyzetik” – értékelte a nemzeti együttes teljesítményét Osváth Attila, a Ferencváros 30 éves szélső védője, aki elmondta még, hogy bár a vendégek a második félidőben szépítettek, a győzelem fontos volt.

„A stabil védekezésre és az egységes csapatjátékra koncentráltuk, ahogyan a két márciusi mérkőzésen is” – tette hozzá.

Az őszi Nemzetek Ligájára készülő magyarok kedden Debrecenben a kazahokat fogadják.

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

 

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