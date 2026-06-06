„Hetvenszeres válogatott játékosok nem részesültek ilyen búcsúban” – ezt üzente a magyaroknak az elköszönő kapus

– fogalmazott, majd hozzátette, Marco Rossi szövetségi kapitány korábban megbeszélte vele, hogy a jövőben a lényegesen fiatalabb kapusokra számít, mint például a spanyol másodosztályban szereplő Andorra FC 20 éves játékosára, Yaakobishvilire.

„Okosat nem tudtam neki mondani az oldalvonal mellett. Dolgozatírás előtt sem nézed meg a leckét, mert újat már nem tanulhatsz, szóval csak annyit mondtam neki, hogy ügyes legyen, és sok sikert kívántam neki” – zárta gondolatait a kapus.

„Csapatmunka volt a győzelem, amelyben mindenkinek nagy szerepe volt” – idézte az MTI Yaakobishvili Áront a mérkőzést követően. A 20 éves kapuvédő kiemelte, hogy a bemutatkozásának legalább annyira örült, mint a fontos védéseinek.