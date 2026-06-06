„Orbán Viktor felszólította Magyar Pétert, hogy utasítsa el a migrációs paktumot, a miniszterelnök kitérő választ adott. Öt pontban a lényeg!

1. MAGYAR PÉTER ÉS A MIGRÁCIÓS PAKTUM: Múlt héten Ursula von der Leyen árulta el a Magyar Péterrel tartott közös sajtótájékoztatóján, hogy az új magyar kormány elfogadta az uniós migrációs paktumot. Ugyan nyilvánosan nem ismerik el, de vélhetően ez is az egyik feltétele volt annak, hogy az Európai Bizottság ilyen gyorsan politikai megállapodást kötött Magyar Péterrel az uniós források felszabadításáról.