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Magyarország migrációs paktum migráció Magyar Péter Orbán Viktor bevándorlás Európai Unió

Az új magyar kormány elfogadta az uniós migrációs paktumot

2026. június 06. 18:27

Az Orbán Viktor vezette kormány a kezdetektől fogva ellenezte a migrációs paktumot.

2026. június 06. 18:27
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Deák Dániel
Deák Dániel
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„Orbán Viktor felszólította Magyar Pétert, hogy utasítsa el a migrációs paktumot, a miniszterelnök kitérő választ adott. Öt pontban a lényeg!

1. MAGYAR PÉTER ÉS A MIGRÁCIÓS PAKTUM: Múlt héten Ursula von der Leyen árulta el a Magyar Péterrel tartott közös sajtótájékoztatóján, hogy az új magyar kormány elfogadta az uniós migrációs paktumot. Ugyan nyilvánosan nem ismerik el, de vélhetően ez is az egyik feltétele volt annak, hogy az Európai Bizottság ilyen gyorsan politikai megállapodást kötött Magyar Péterrel az uniós források felszabadításáról.

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2. KÖTELEZŐ »SZOLIDARITÁS« A MIGRÁCIÓBAN: A migrációs paktum egyik legvitatottabb eleme az úgynevezett kötelező szolidaritási mechanizmus, amely szerint a migrációs nyomás alatt álló tagállamok támogatására a többi ország befogadással, pénzügyi hozzájárulással vagy más segítségnyújtással járulhat hozzá.

3. ORBÁN VIKTOR MINDIG IS ELLENEZTE: Az Orbán Viktor vezette kormány a kezdetektől fogva ellenezte a migrációs paktumot, arra hivatkozva, hogy az ösztönözheti a bevándorlást és korlátozhatja a tagállamok mozgásterét a migrációs politikában. Magyarország a paktum elfogadása során nem támogatta annak elfogadását, azonban a többi tagállam többsége jóváhagyta a jogszabálycsomagot.”

Nyitókép: JOHN THYS / POOL / AFP

 

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Összesen 4 komment

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gullwing
2026. június 06. 18:43
Szar hulladékok ezek. A szavazóikkal együtt!
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5
1
cinkegolyó
2026. június 06. 18:38
Nemcsak elfogadta, hanem titokban már engedi is be őket: Állítólag Kiskunhalason, Kecskeméten, Szolnokon is migránsokat kísérő lengyel katonákat láttak, akik repülőgépekkel érkeztek. A kecskeméti légibázisra az informátor szerint olyan gépek érkeztek, amelyekről harmadik világbeli emberek csoportjai szálltak le, őket kísérték a lengyelek, akiktől az információ szerint majd a magyar honvédek veszik át a feladatot. Amennyiben tényleg ez a valóság, az rendkívül súlyos, elhallgatott támadás lenne a magyar nemzet ellen. Ha ez az információ valós, az egy olyan mértékű átverése lenne a teljes magyar társadalomnak, amelyet nem lehetne szó nélkül hagyni, és alapjaiban bukna meg az új kormány szavahihetősége.
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4
1
csulak
2026. június 06. 18:37
Adolfpeter csak egy csicska bruszelben, ugyhogy semmiben nem mer ellentmondani a bruszeli kisdiktatoroknak! nem melto Magyarorszag kepviselojenek !
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5
0
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