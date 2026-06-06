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Az Orbán Viktor vezette kormány a kezdetektől fogva ellenezte a migrációs paktumot.
„Orbán Viktor felszólította Magyar Pétert, hogy utasítsa el a migrációs paktumot, a miniszterelnök kitérő választ adott. Öt pontban a lényeg!
1. MAGYAR PÉTER ÉS A MIGRÁCIÓS PAKTUM: Múlt héten Ursula von der Leyen árulta el a Magyar Péterrel tartott közös sajtótájékoztatóján, hogy az új magyar kormány elfogadta az uniós migrációs paktumot. Ugyan nyilvánosan nem ismerik el, de vélhetően ez is az egyik feltétele volt annak, hogy az Európai Bizottság ilyen gyorsan politikai megállapodást kötött Magyar Péterrel az uniós források felszabadításáról.
2. KÖTELEZŐ »SZOLIDARITÁS« A MIGRÁCIÓBAN: A migrációs paktum egyik legvitatottabb eleme az úgynevezett kötelező szolidaritási mechanizmus, amely szerint a migrációs nyomás alatt álló tagállamok támogatására a többi ország befogadással, pénzügyi hozzájárulással vagy más segítségnyújtással járulhat hozzá.
3. ORBÁN VIKTOR MINDIG IS ELLENEZTE: Az Orbán Viktor vezette kormány a kezdetektől fogva ellenezte a migrációs paktumot, arra hivatkozva, hogy az ösztönözheti a bevándorlást és korlátozhatja a tagállamok mozgásterét a migrációs politikában. Magyarország a paktum elfogadása során nem támogatta annak elfogadását, azonban a többi tagállam többsége jóváhagyta a jogszabálycsomagot.”
Nyitókép: JOHN THYS / POOL / AFP