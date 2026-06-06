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állami gondoskodás szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság támogatás gyermekvédelmi intézmény

Bejelentette a miniszter: már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához

2026. június 06. 14:38

Kátai-Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések.

2026. június 06. 14:38
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Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását illetően - jelentette be a szociális és családügyi miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

Kátai-Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések.

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A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel, hogy velük közösen dolgozzák ki az önkénteskedés, az adományozás, a gyerekek részvételével zajló események, az arról való kommunikáció biztonságos és a gyerekek érdekét szolgáló keretrendszerét – közölte a miniszter. 

Kitért arra is, hogy a főigazgatóság egyúttal a gyermekeket ellátó intézményekkel is egyeztet, hogy esetleges vállalati támogatásokat milyen gyerekvédelmi szempontok alapján fogadhatnak el.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapján korábban közzétett tájékoztatás szerint a gyermekvédelmi intézményeknek szánt adományok elfogadása meghatározott eljárásrendhez és fenntartói jóváhagyáshoz kötődött. A most bejelentett változtatás ezt a korlátozást szünteti meg.

(MTI)

Összesen 6 komment

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Sorrend:
Ergit
2026. június 06. 15:49
Szivárványosok is nyithatnak óvodát, magániskolát, árvaházat?
Válasz erre
1
0
smokey-eye
2026. június 06. 15:16
Remek . Akkor a Latyakos Márk félék ezután könnyebben kivihetik a gyerekeket " kirándulni " .
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4
0
hernadvolgyi-2
2026. június 06. 15:16
Ez jutott eszembe. Rég volt, szép volt. Stevie Wonder-I Just Called To Say I Love You
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1
0
5m007h 0p3ra70r
2026. június 06. 14:47
Vakon van a csávó.
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2
0
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