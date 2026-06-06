Bejelentette a miniszter: már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához

Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását illetően - jelentette be a szociális és családügyi miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

Kátai-Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések.