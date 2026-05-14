Orbán Anita megkezdte a munkát: fontos változtatást végeznek a Külügyminisztérium épületén

Magyarország frissen kinevezett külügyminisztere egyik első intézkedéseként eltávolíttatta a minisztérium épületének homlokzatáról a „külgazdasági” megnevezést, egyértelműsítve, hogy a korábban Külgazdasági és Külügyminisztériumként működő tárca mostantól új szerepkörben folytatja munkáját – írja a Portfolio.

Mint ismert, Szijjártó Péter vezetése alatt a magyar külpolitika kiemelt feladata volt a külföldi befektetések Magyarországra vonzása, amelynek nyomán a gazdasági hangsúlyosan meg is jelent a minisztérium nevében.