szijjártó péter orbán anita külügyminisztérium külgazdasági és külügyminisztérium névváltoztatás

Orbán Anita megkezdte a munkát: fontos változtatást végeznek a Külügyminisztérium épületén

2026. május 14. 11:36

Névváltoztatáson megy keresztül a tárca.

Magyarország frissen kinevezett külügyminisztere egyik első intézkedéseként eltávolíttatta a minisztérium épületének homlokzatáról a „külgazdasági” megnevezést, egyértelműsítve, hogy a korábban Külgazdasági és Külügyminisztériumként működő tárca mostantól új szerepkörben folytatja munkáját – írja a Portfolio.

Mint ismert, Szijjártó Péter vezetése alatt a magyar külpolitika kiemelt feladata volt a külföldi befektetések Magyarországra vonzása, amelynek nyomán a gazdasági hangsúlyosan meg is jelent a minisztérium nevében.

Orbán Anita azonban már hétfői meghallgatásai előtt jelezte: hivatalba lépésével a külügy szerepe jelentősen átalakul.

Az új koncepció szerint a tárca elsősorban koordináló és kapcsolatépítő feladatokat lát majd el, fő célja pedig az lesz, hogy biztosítsa a sikeres nemzetközi tárgyalások feltételeit az érintett minisztériumok számára. A külgazdasági terület nagy része eközben Kapitány István Gazdasági és Energetikai Minisztériumához kerül át.

A fotót az alábbi linken tekintheti meg.

Nyitókép: Róka László / MTI

***

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2026. május 14. 11:56
"fontos változtatást végeznek a Külügyminisztérium épületén" kiteszik az elembétékuki zászlót, vagy mi?? .... :-D
