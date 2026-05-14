Orbán Anita megkezdte a munkát: fontos változtatást végeznek a Külügyminisztérium épületén

Magyar Péter nagy próbatétele: az első 100 nap, ami mindent megváltoztathat
Antall József, Horn Gyula, Orbán Viktor, Medgyessy Péter vagy Gyurcsány Ferenc példáját követi az új kormányfő?
Névváltoztatáson megy keresztül a tárca.
Magyarország frissen kinevezett külügyminisztere egyik első intézkedéseként eltávolíttatta a minisztérium épületének homlokzatáról a „külgazdasági” megnevezést, egyértelműsítve, hogy a korábban Külgazdasági és Külügyminisztériumként működő tárca mostantól új szerepkörben folytatja munkáját – írja a Portfolio.
Mint ismert, Szijjártó Péter vezetése alatt a magyar külpolitika kiemelt feladata volt a külföldi befektetések Magyarországra vonzása, amelynek nyomán a gazdasági hangsúlyosan meg is jelent a minisztérium nevében.
Orbán Anita azonban már hétfői meghallgatásai előtt jelezte: hivatalba lépésével a külügy szerepe jelentősen átalakul.
Az új koncepció szerint a tárca elsősorban koordináló és kapcsolatépítő feladatokat lát majd el, fő célja pedig az lesz, hogy biztosítsa a sikeres nemzetközi tárgyalások feltételeit az érintett minisztériumok számára. A külgazdasági terület nagy része eközben Kapitány István Gazdasági és Energetikai Minisztériumához kerül át.
