Elmondhatatlan szörnyűségeket műveltek muszlim bandák a fehér nőkkel, borította a bilit a brit radikális jobboldal

Hallgatni is rettenetes volt azokat a vallomásokat, amelyeket Rupert Lowe, a Restore Britain nevű radikális jobboldali párt vezetője olvasott fel a brit parlamentben.

Olyan nők és lányok vallomásairól van szó, akiket – elsősorban pakisztániakból álló – migránsbandák megerőszakoltak, különféle módokon megkínoztak, mindezt úgy, hogy a brit hatóságok semmit sem tettek ez ellen.